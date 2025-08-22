Statele Unite îl vor trimite pe Brandon Howard, cunoscut sub numele de scenă B. Howard, la concursul muzical Intervision. Competiția muzicală va avea loc la Moscova în luna septembrie.

B. Howard a fost subiectul speculațiilor că ar fi fiul lui Michael Jackson, în pofida faptului că nu există dovezi care să susțină aceste afirmații, notează POLITICO.

Potrivit organizatorilor Intervision, care au anunțat participarea artistului în cadrul concursului, muzica lui Howard „depășește granițele și unește culturile”.

Intervision este alternativa din era sovietică la actualul concurs muzical Eurovision și a avut loc între 1965 și 1980 în Cehoslovacia comunistă. Decizia de a readuce „la viață” această versiune a concursului a fost luată de Vladimir Putin în decursul acestui an, după ce Rusia a fost exclusă din Eurovision în urma invaziei Ucrainei.

Alte țări care vor participa la concursul Intervision sunt Belarus, Kârgâzstan, Venezuela, Cuba, Qatar și Kazahstan, dar și Serbia – țară candidată la aderarea la UE.