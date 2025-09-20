Intervision, replica rusă a concursului Eurovision, s-a încheiat. Reprezentanta SUA nu a mai urcat pe scenă

Ediția de anul acesta a concursului s-a încheiat sâmbătă noapte, iar câștigătorul acesteia a fost cântărețul vietnamez Duc Phuc, care a fost premiat cu 300 de milioane de ruble, echivalentul a 360.000 de dolari, dar și un trofeu sub forma unei cupe de cristal, notează Associated Press.

Melodia, intitulată „Phù Đổng Thiên Vương” (Phù Đổng, Regele Ceresc), a fost un amestec de pop, rap, dar și dubstep. Spectacolul interpretat de artistul vietnamez a fost însoțit de efecte pirotehnice și jocuri de lumini.

Cântecul a devansat Kârgâzstanul care s-a clasat pe locul doi. La concursul desfășurat sâmbătă seară au participat artiști din peste 20 de țări, iar fiecare concurent a interpretat un cântec în limba maternă. Spre deosebire de clasicul Eurovision, concursul Intervision din Rusia nu a avut elementul de vot al publicului, ci câștigătorul a fost desemnat de un juriu.

Concursul nu a fost lipsit de incidente

Cântăreața Vassy, de origine australiană, care reprezenta SUA în cadrul concursului și-a amânat spectacolul. Cu câteva minute înainte de a urca pe scenă, prezentatorii concursului au anunțat că ea nu va mai cânta din cauza „presiunilor politice” exercitate de guvernul Australian.

Cântărețul Brandon Howard, care ar fi trebuit să reprezinte SUA inițial a amânat prestația de la Moscova cu trei zile înaintea finalei de sâmbătă. El s-a retras din concurs din cauza unor „circumstanțe familiale neprevăzute”.

Contactată de Associated Press, cântăreața australiană Vassy a precizat că nu poate comenta incidentul deocamdată.

De asemenea, cântărețul rus Shaman a susținut un discurs pasional după finalizarea prestației sale, în care s-a adresat juriului, sugerând ca prestația Rusiei să nu fie luată în considerare de juriul internațional.

„Rusia a câștigat deja prin faptul că a invitat atât de multe țări să ni se alăture”, a afirmat Shaman.

Apariții ale oficialilor ruși în timpul finalei

Vladimir Putin a înregistrat un mesaj video special difuzat înainte de începerea spectacolului. Lavrov a apărut și el în timpul finalei, susținând un interviu între primul și al doilea act.

Participarea Rusiei la Eurovision a fost interzisă încă din anul 2022, odată cu începerea Războiului din Ucraina. Varianta reinterpretată este o replică a vechiului concurs Intervision, organizat de URSS între anii 1960 – 1970.

Încă de la începutul anilor 2000, Kremlinul își dorea să reînvie vechiul concurs, însă decizia s-a concretizat abia în acest an, organizarea competiției fiind stabilită prin decret prezidențial.

Oficialii ruși au promovat intens evenimentul, printr-un videoclip redat chiar în Times Square. De asemenea, Putin a discutat despre concurs și în timpul vizitelor sale în China, dar și Arabia Saudită.

Evenimentul se vrea a fi o alternativă la „decadența occidentală” criticată direct de Rusia.

Următoarea ediție a evenimentului s-ar putea desfășura în Arabia Saudită.