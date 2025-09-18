Rivalul Eurovisionului organizat de Rusia: Intervision, concurs muzical cu artiști din 23 de țări, inclusiv din SUA

Participă state precum Brazilia, India, China, Uzbekistan și Kazahstan, iar SUA va fi reprezentată de cântăreața australiană Vassy, transmite AFP.

Moscova a promovat agresiv competiția, plătind chiar și un spot publicitar pe ecranul din Times Square din New York.

Concursul original Intervision a debutat în 1965 la Praga, dar a fost suspendat după revolta din Cehoslovacia din 1968. Putin a propus relansarea sa încă din anii 2000, iar acum evenimentul devine un instrument de soft power pentru promovarea valorilor „tradiționale” rusești.

Oficialii ruși critică direct Eurovision, ministrul de externe Lavrov făcând referiri la victoria din 2014 a travestiților Conchita Wurst și promițând că la Intervision „nu vor exista perversiuni”.

Moscova prezintă evenimentul ca o alternativă la ceea ce consideră „decadența occidentală”.

Spre deosebire de Eurovision, artiștii vor cânta doar în limbile lor materne, iar votul publicului nu există – doar un juriu internațional va decide câștigătorul.

Organizatorii estimează că țările participante reprezintă peste jumătate din populația planetei.