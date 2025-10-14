Un inginer din California câștigă un concurs cu un dovleac de 1.000 kg

Brandon Dawson, din Santa Rosa, California, a obținut victoria luni la cea de-a 52-a ediție a Campionatului Mondial de Cântărire a Dovlecilor, desfășurată în Half Moon Bay, la sud de San Francisco, potrivit AP.

Dawson, inginer de producție la producătorul de vehicule electrice Rivian Automotive, a spus că cultivă dovleci uriași de cinci ani. Abilitățile de precizie dobândite la locul de muncă l-au ajutat să obțină udarea și lumina soarelui potrivite pentru a ajuta dovleacul să crească, a spus el.

Brandon Dawson of Santa Rosa won the 2025 Half Moon Bay Pumpkin Weigh-Off with a 2,346-pound pumpkin. 🎥: Jessica Christian pic.twitter.com/AoHBVFL8v0 — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) October 13, 2025

El a spus că îi place să-și implice copiii în acest proces.

„Ne place să petrecem timp în grădină și să privim cum crește planta”, a spus Dawson despre fiul său de 2 ani și fiica sa de 4 ani.

Campionul a câștigat un premiu de 20.000 de dolari pentru că a cultivat cel mai mare dovleac.