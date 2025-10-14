Prima pagină » Știri externe » Un inginer din California câștigă un concurs cu un dovleac de 1.000 kg

Un inginer din California câștigă un concurs cu un dovleac de 1.000 kg

Un inginer californian și pasionat de grădinărit a câștigat marele premiu la un concurs anual de cântărire a dovlecilor din nordul Californiei, după ce a cultivat un dovleac uriaș, care cântărea 1.064 kilograme.
Sursa foto: captură video
Laurentiu Marinov
14 oct. 2025, Știri externe

Brandon Dawson, din Santa Rosa, California, a obținut victoria luni la cea de-a 52-a ediție a Campionatului Mondial de Cântărire a Dovlecilor, desfășurată în Half Moon Bay, la sud de San Francisco, potrivit AP.

Dawson, inginer de producție la producătorul de vehicule electrice Rivian Automotive, a spus că cultivă dovleci uriași de cinci ani. Abilitățile de precizie dobândite la locul de muncă l-au ajutat să obțină udarea și lumina soarelui potrivite pentru a ajuta dovleacul să crească, a spus el.

El a spus că îi place să-și implice copiii în acest proces.

„Ne place să petrecem timp în grădină și să privim cum crește planta”, a spus Dawson despre fiul său de 2 ani și fiica sa de 4 ani.

Campionul a câștigat un premiu de 20.000 de dolari pentru că a cultivat cel mai mare dovleac.