Doi jurați Miss Univers au renunțat la concursul de frumusețe, unul dintre ei susținând că este trucat

Muzicianul libanez-francez Omar Harfouch, care și-a anunțat demisia din juriul format din opt membri pe Instagram, a susținut că un „juriu improvizat” a preselectat finaliștii înainte de competiția care va avea loc vineri în Thailanda, potrivit BBC.

Câteva ore mai târziu, antrenorul francez de fotbal, Claude Makélélé, a anunțat și el că se retrage, invocând „motive personale neprevăzute”.

Demisiile vin la două săptămâni după ce mai multe concurente Miss Univers au părăsit un eveniment premergător concursului de frumusețe din cauza comentariilor controversate făcute de un oficial din țara gazdă, Thailanda.

Mai multe concurente au părăsit competiția Miss Univers după ce un oficial din Thailanda, țara gazdă, a certat-o public pe Miss Mexic, într-o confruntare tensionată.

La o ceremonie premergătoare concursului de frumusețe, Nawat Itsaragrisil, directorul concursului Miss Univers Thailanda, a certat-o pe Fatima Bosch în fața a zeci de concurente pentru că nu a postat conținut promoțional, potrivit BBC.

În timp ce multe dintre ele se ridică în picioare pentru a-și arăta sprijinul, directorul concursului spune: „Dacă cineva vrea să continue concursul, să se așeze. Dacă vă retrageți, restul fetelor continuă.”

În ciuda acestui fapt, majoritatea femeilor din videoclip s-au ridicat în picioare, câteva îndreptându-se spre ușă.