Miss Finlanda, detronată după o postare rasistă

Sarah Dzafce a fost deposedată de titlul de Miss Finlanda în urma unei postări rasiste pe rețelele sociale. Incidentul a avut loc la câteva săptămâni după ce a reprezentat țara la concursul Miss Univers 2025.

Organizația Miss Finlanda revocă titlul

Organizația Miss Finlanda a publicat o declarație în care a dezvăluit măsurile disciplinare luate împotriva lui Dzafce, scrie People.

Anunțul a urmat unei serii de postări oficiale referitoare la o fotografie larg difuzată în care regina frumuseții făcea un gest rasist.

„Titlul de Miss Finlanda deținut de Sarah Dzafce a fost revocat începând de astăzi. Această decizie nu are legătură cu valoarea umană a unei persoane, ci cu responsabilitatea”, se arată în declarația concursului.

Scuze publice înainte de revocare

Cu câteva zile înainte, organizația a colaborat cu Dzafce la o postare de scuze pe Instagram. „Înțeleg pe deplin că acțiunile mele au provocat resentimente multor oameni și îmi pare nespus de rău pentru asta”, a început ea în postarea personală de luni, 8 decembrie.

„Vreau să îmi cer scuze în special celor care au fost afectați personal de această situație. Nu a fost deloc intenția mea”, a declarat fosta Miss Finlanda.

Reprezentare la Miss Univers 2025

Luna trecută, Dzafce a reprezentat țara europeană la concursul Miss Univers 2025 din Thailanda. Miss Mexic, Fátima Bosch, a fost încoronată câștigătoare pe 21 noiembrie.

Organizația condamnă rasismul

„Organizația Miss Finlanda declară în mod clar și fără echivoc că nu acceptăm rasismul sau comportamentul discriminatoriu sub nicio formă”, se arată într-o declarație publicată miercuri, 10 decembrie.

Conducerea concursului a așteptat întoarcerea Dzafce în Finlanda pentru ca problema să poată fi evaluată personal. „Evenimentele din ultimele zile au provocat o profundă durere, dezamăgire și îngrijorare atât în Finlanda, cât și la nivel internațional”, se menționează în declarație.

Scuze către comunitatea asiatică

„Ne pare nespus de rău pentru prejudiciul cauzat de aceste evenimente. În special comunității asiatice, dar și tuturor celor afectați. Rasismul nu este acceptabil sub nicio formă”, a declarat organizația.

Sprijin oferit fostei Miss Finlanda

Sunneva Sjögrén, CEO-ul Miss Finland, a declarat că Dzafce va avea acces la sprijin terapeutic prin conversație și îndrumare în domeniul mass-media până în septembrie 2026. Ea va fi binevenită la viitoarele evenimente Miss Finlanda.

„Rămânem recunoscători pentru modul elegant în care a reprezentat Finlanda la Miss Univers”, a spus șeful organizației. „Această decizie nu este o judecată a valorii lui Sarah ca persoană. Creșterea și învățarea rămân posibile și îi dorim sincer toate cele bune pe măsură ce merge mai departe”.

Tara Lehtonen, noua Miss Finlanda

Tara Lehtonen, care a ocupat locul al doilea în concursul lui Dzafce, a fost încoronată Miss Finlanda 2025. Ea a promis să poarte acest titlu cu mândrie și respect profund.

„De la începutul călătoriei mele, am spus că acesta nu este doar un titlu pentru mine, ci o responsabilitate, o oportunitate și un semn de încredere”, a declarat noua Miss Finlanda.