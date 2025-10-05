Știința din spatele cultivării unui dovleac gigant. Acesta cântărește aproape cât o mașină mică

Timp de luni de zile, Scott, un inginer semiconductor din nordul statului New York, a îngrijit cu sârguință dovleacul gigant din curtea sa.

L-a fertilizat regulat și l-a acoperit în fiecare noapte pentru a menține o temperatură stabilă, folosind o bandă de măsurat pentru a estima creșterea sa rapidă. „Nu am văzut niciodată ceva să crească atât de repede”, a remarcat domnul Scott.

Eforturile sale au culminat cu un exemplar remarcabil de 876 de kilograme, plasându-l printre principalii concurenți într-o competiție în care agricultorii cultivă în mod obișnuit fructe care depășesc 900 de kilograme, potrivit Independent.

Dovlecii nu sunt singurele culturi care pot ajunge la dimensiuni gigantice. Alte membre ale familiei cucurbitaceelor, precum dovleceii, castraveții și pepenii verzi, sunt capabile de o performanță similară.

Dar uriașii portocalii sunt deosebit de masivi și și-au câștigat un loc de onoare la festivalurile de toamnă și târgurile de Halloween.

Cum se cultivă un dovleac gigant

Un dovleac gigant începe cu o sămânță perfectă. Cultivatorii aleg semințe care au dat dovleci mari în trecut sau testează altele noi. Scott și mulți alți cultivatori se bazează pe semințele de dovleac Atlantic Giant, care și-au dovedit eficiența.

După aceea, totul se reduce la combinația potrivită de apă, nutrienți și îngrijire.

Dovlecii uriași pot consuma sute de litri de apă pe zi și își produc propria hrană din lumina soarelui, la fel ca plantele de dimensiuni normale. Sistemul lor intern de conducte este mai robust, permițându-le să absoarbă mai repede apa zaharoasă și nutrienții.

Pe măsură ce planta începe să se extindă, cultivatorii îndepărtează dovlecii mai mici, astfel încât toată apa și nutrienții să se concentreze într-un singur fruct.

„Acest lucru ajută la obținerea unei dimensiuni foarte mari, pe care nu o veți vedea în natură”, a spus Aleca Borsuk, botanist la Grădina Botanică din New York.

Din cauza gravitației, dovlecii uriași cresc în lățime, dar nu în înălțime. Adesea seamănă cu clătite asimetrice și denivelate. Dovleacul lui Scott are și o culoare mai deschisă, deoarece îl acoperă cu o prelată în timpul zilei, protejându-l de lumina soarelui care poate coace și întări coaja. Îl udă folosind un sistem de irigare suspendat.

Dovlecii uriași pot crește la nesfârșit?

„Răspunsul este nu”, a spus Borsuk. Indiferent cât de mare ajunge un dovleac, în cele din urmă va ajunge la maturitate și va începe ciclul său natural de îmbătrânire.

Scott cultivă dovleci uriași de opt ani. Încă îl uimește să îi vadă cum se umflă, crescând cu aproximativ 18-23 de kilograme pe zi. El instalează panouri reflectorizante și chiar o imagine falsă de lup pentru a alunga căprioarele flămânde și alți intruși în căutare de o gustare portocalie. În anii precedenți, marmotele au ros vița dovlecilor.

După importanta competiție de cântărire, Scott expune dovleacul uriaș la diverse evenimente tematice și îl transportă pe o remorcă. În cele din urmă, îl donează pentru a fi expus sau sculptat.

În drum spre evenimente, este adesea oprit de oameni care îl întreabă ce are în spate.

„Prima întrebare pe care o pun este: «Este real?»”, a spus Scott. „De unde ai cumpărat un dovleac fals atât de mare?”.