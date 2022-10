Venit din Regatul Unit cu misiunea de a dezvolta Ford Craiova, Ian Pearson are doar cuvinte frumoase despre România, la un an de la terminarea misiunii. Nici nu putea fi altfel: o româncă i-a furat inima şi, practic, Ian a devenit de-al nostru pe modelul Regelui Charles, îndrăgostit iremediabil de Transilvania. Britanicul s-a întors în ţara natală cu serviciul, dar încă locuieşte şi în România.

Pentru Mediafax, Ian Pearson a acceptat să răspundă la câteva întrebări despre România şi despre cum arată piaţa auto.

Mediafax: Aţi petrecut 3 ani ca preşedinte la Ford România (martie 2018-aprilie 2021)? Cum a fost această perioadă?

Ian Pearson: Am petrecut, initial, puţin peste trei ani, din august 2010 - martie 2014, ca director al fabricii de motoare Ford din Craiova. Aceasta a fost prima mea vizită în România. Mi-a plăcut atât de mult experienţa, încât abia aşteptam să revin. În plus, în primul meu an aici, am întâlnit o româncă frumoasă şi deşteaptă, care mi-a devenit parteneră de viaţă. Deci, decizia de a reveni în 2018 a fost una uşoară. A doua mea perioadă a fost la fel de plăcută ca prima. În cea de-a doua misiune la Ford Craiova, am lansat noul Puma, am crescut numărul de vehicule pe care le fabricam, precum şi numărul de angajaţi. Acest lucru a avut loc în ciuda unora dintre provocările cu care ne-am confruntat, în special în timpul epidemiei de Covid.

Aţi avut ceva de-a face cu România, înainte de a veni să munciţi aici?

Nu, auzisem că România este o ţară frumoasă şi că oamenii sunt foarte prietenoşi. Aşa că, atunci când mi s-a oferit şansa de a lucra aici, am acceptat fără măcar să vizitez ţara! Din multe motive, atât personale, cât şi profesionale, sunt foarte bucuros că am făcut-o.

Ce aţi luat din România, după terminarea misiunii?

Chiar nu am luat nimic, pentru că încă locuiesc aici! Vă pot spune ce mi-a dat România, în afară de partenera meu! Mi-ai oferit o experienţă unică de lucru, lucrând alături de oameni talentaţi care caută mereu să se perfecţioneze, care privesc mereu problemele ca oportunităţi şi care preţuiesc succesul echipei mai presus de succesul individual. De asemenea, mi-ai dat dragoste pentru mâncarea bună şi proaspătă de sezon şi pentru băuturile şi vinul de casă!



Descrieţi, în câteva cuvinte, industria auto din lume în 2022.

Este o industrie în transformare - cea mai mare schimbare de la începutul pieţei auto de volum la începutul secolului XX. Este o perioadă de schimbări uriaşe, trecerea la vehiculele electrice fiind în centrul acestei transformări, împreună cu alte tehnologii avansate, cum ar fi conducerea autonomă şi conectivitatea.

Pe 1 iulie 2021, aţi preluat funcţia de director de operaţiuni al BritishVolt, compania britanică care va construi în Marea Britanie prima GigaFactory, o fabrică de producţie de baterii pentru maşini electrice. Specialiştii spun că în câţiva ani vor fi doar maşini electrice pe planetă. Cum vedeţi dezvoltarea pieţei, având în vedere actuala criză energetică?

Actuala criză energetică şi climatică nu face decât să întărească nevoia de a reduce sau de a pune capăt dependenţei de combustibilii fosili şi de a trece la surse de energie regenerabile. Vehiculele electrice vor juca un rol major în această trecere către o lume cu zero net şi vedem din ce în ce mai mulţi producători de automobile, guverne naţionale şi organisme internaţionale care îşi joacă rolul în a ajuta la încurajarea acestei schimbări extrem de importante. Acestea fiind spuse, vehiculele tradiţionale cu motor cu ardere internă vor rămâne probabil pe drumuri mulţi ani de acum încolo, dar vor fi în cele din urmă înlocuite cu vehicule electrice şi alte forme de transport de energie curată.

Va cere să devină preşedinte al Britishvolt România

Compania dumneavoastră intenţionează să deschidă o fabrică de baterii electrice în România?

Avem planuri puternice de creştere la Birtishvolt, dar nu şi în România, în acest moment. Dacă lucrurile se vor schimba, voi cere să devin preşedinte al Britishvolt România!

Ion Ţiriac a spus astfel: „Cred că cine descoperă o baterie care poate merge 5.000 de kilometri sau chiar 1.000 va câştiga cursa”. Ce părere aveţi?

Nu sunt sigur că asta este problema, care a fost una acum cinci sau zece ani. Multe vehicule electrice de astăzi pot conduce 250 până la 350 de mile cu o singură încărcare, deci foarte asemănătoare cu un vehicul cu motor cu ardere internă - şi nu cunosc mulţi oameni care să solicite o autonomie de 500 de mile pentru maşina lor pe benzină sau diesel. De asemenea, majoritatea navetei zilnice se încadrează în gama de vehicule electrice existente în prezent pe piaţă. Adevărata problemă pentru clienţii vehiculelor electrice de astăzi este infrastructura de încărcare. Trebuie să fie accesibilă, uşor de utilizat şi rentabilă, indiferent de locul în care locuiţi. Aceasta este o provocare în Marea Britanie, precum şi o mare provocare în România.

Este infrastructura marea problemă a României? Cât de mult ar creşte economia României, dacă s-ar rezolva această problemă?

A avea o infrastructură modernă, eficientă (rutier, feroviar, aerian, maritim, internet etc.) este foarte important pentru creşterea şi dezvoltarea economică atât a ţărilor, cât şi a companiilor, precum şi pentru a avea un impact asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor ţării. În timpul petrecut în România, am susţinut constant importanţa investiţiilor în reţelele rutiere şi feroviare, în special. Mai aproape de casă, mă bucur să văd că unele tronsoane ale Autostrăzii Craiova - Piteşti s-au deschis până la urmă. Acum. aştept cu nerăbdare finalizarea întregii Autostrăzi Craiova - Piteşti, precum şi începerea şi finalizarea celorlalte proiecte de infrastructură care au fost promise.

Care este profilul cumpărătorului român de auto?

Expertiza mea este în construirea de maşini, nu în vânzarea lor! Las vânzarea lor pe seama experţilor în vânzări.

Ce vă place şi ce nu vă place la români?

Cel mai important atu al oricărei ţări sau al unei afaceri sunt oamenii. Românii îi găsesc prietenoşi, ospitalieri, curioşi! Probabil că nu mă voi obişnui niciodată cu temperamentul latin, nu am fost/nu sunt niciodată sigur ce este o discuţie pasională şi o ceartă!

Aţi avut dificultăţi în procesul birocratic de obţinere a diverselor avize?

Părerea mea despre acest lucru este simplă. Orice proces ar trebui să fie concentrat pe obţinerea celui mai bun rezultat al procesului pentru client şi ar trebui să adauge întotdeauna valoare. Dacă nu realizează aceste două lucruri, atunci este birocratic inutil şi trebuie îmbunătăţit.