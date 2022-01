Japonezii vând cele mai multe maşini în Statele Unite. Hegemonia General Motors s-a încheiat

Toyota a vândut 2.332 milioane de vehicule în Statele Unite în 2021, comparativ cu 2.218 de unităţi vândute de General Motors, au anunţat marţi producătorii auto.

Vânzările GM în SUA au scăzut cu 13% pentru 2021 – şi cu 43% în al patrulea trimestru – în timp ce Toyota a crescut cu 10% pentru acelaşi an. GM a înregistrat doar în 2010 un număr mai mic de vânzări, la 2.202 milioane.

Pentru tot anul 2020, vânzările GM în SUA s-au ridicat la 2.55 milioane, comparativ cu Toyota, la 2.11 milioane, şi Ford, la 2.04 milioane.

GM a declarat marţi că se aşteaptă ca, datorită creşterii economice din SUA, vânzările vehiculelor uşoare să crească de la aproximativ 15 milioane în 2021 la 16 milioane în 2022.

General Motors a devenit, din 1931, cel mai mare vânzător de vehicule în Statele Unite, depăşind Ford, potrivit datelor publicaţiei Automotive News.

„A fi numărul 1 nu este niciodată o prioritate”

Toyota nu se laudă cu această realizare. Vicepreşedintele senior Jack Hollis a spus că producătorul de automobile este „recunoscător” pentru clienţii săi fideli, dar „a fi numărul 1 nu este niciodată o prioritate”.

Producătorul auto japonez nu consideră sustenabil faptul că îşi poate păstra poziţia de lider în vânzări în SUA şi nu a avut de gând să folosească realizările din 2021 în niciun fel de publicitate, a adăugat Hollis. Toyota a fost creditată de analişti pentru că a suportat deficitul de cipuri mai bine decât majoritatea producătorilor de automobile din lume.

Purtătorul de cuvând al GM, Jim Cain, a declarat că producătorul de automobile din Detroit a avut un an de vânzări foarte puternic în Statele Unite ale Americii în SUV-uri şi camionete de dimensiuni mari. Cain este de părere că pe măsură ce oferta de semiconductori se îmbunătăţeşte, vânzările vor creşte semnificativ.

GM, sub directorul executiv Mary Barra, a subliniat, de asemenea, profitabilitatea în detrimentul volumului, abandonând pieţele cu pierderi de bani precum Europa şi Rusia.

Pentru întreaga industrie, vânzările s-au încheiat în 2021 la puţin sub 15 milioane de vehicule, potrivit Wards Intelligence. Numărul pe întregul an a fost cu mult sub media pe cinci ani de 17.3 milioane în perioada 2015 – 2019.

IHS Markit estimează că vânzările din SUA vor ajunge la aproape 15.5 milioane în 2022. Toyota vede vânzările din industrie crescând la 16.5 milioane în acest an, cu cererea şi mai mare dacă industria poate creşte în continuare producţia, cu propriile vânzăril depăşind 2.4 milioane.