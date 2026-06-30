Pleci în vacanță? Taxele ascunse de la închirierile auto îi costă scump pe șoferi

Unul din opt clienți care închiriază mașini plătește mai mult decât prețul anunțat inițial, din cauza taxelor ascunse. Concluzia aparține unui sondaj făcut de Which?, pe un eșantion de peste 3.600 de persoane.

Sondajul a inclus persoane care au închiriat o mașină în ultimii doi ani. 13% dintre respondenți au plătit mai mult decât suma comunicată la momentul rezervării, scrie The Independent.

Autoritatea pentru Concurență și Piețe a cerut încă din 2015 marilor companii de profil să afișeze informații mai clare. Peste un deceniu mai târziu, problemele rămân răspândite, arată sondajul.

Printre nereguli se numără suprataxele ascunse pentru șoferii peste 70 de ani. Costurile de asigurare lipsesc adesea din prețurile afișate inițial clienților.

Ce a descoperit testul Which?

A fost testat procesul de rezervare online la Hertz în trei țări diferite.

Cei care au făcut sondajul nu au reușit să adauge un șofer suplimentar direct în timpul rezervării.

Costul acestei opțiuni nu apărea în condițiile de închiriere afișate clienților. Hertz a precizat că taxa putea fi găsită printr-un link separat către termeni.

Costul real al șoferului suplimentar s-a dovedit a fi de 144 de lire sterline pe săptămână.

Care este compania cu cel mai slab scor

Goldcar, operator activ în Spania, a obținut cel mai slab scor general dintre firmele analizate, doar 48%. Aproximativ 28% dintre clienții chestionați au declarat că au fost surprinși de taxe suplimentare.

Unii clienți au aflat despre costurile neașteptate la câteva săptămâni după returnarea mașinii. Guy Hobbs, expert Which? Travel, a spus că rezervarea unui autoturism ar trebui să fie un proces simplu.

Întrebat despre taxele ascunse, Hobbs a răspuns că termenii neclari îngreunează compararea ofertelor de către turiști. El a adăugat că serviciul de relații cu clienții este adesea de slabă calitate.

Ce au transmis companiile de închiriere

O purtătoare de cuvânt a Goldcar a declarat că firma este dezamăgită de experiențele relatate de clienți. Compania nu a avut acces la materialele video folosite de Which? Travel în investigație.

Goldcar a precizat că va investiga orice incident semnalat de un client nemulțumit de serviciile primite. Firma a introdus încă din 2021 un cod de etică pentru vânzările la ghișeu.

Un purtător de cuvânt Hertz a spus că informațiile esențiale sunt afișate pe tot parcursul rezervării. Acesta a adăugat că tarifele și politicile pentru șoferii suplimentari pot fi consultate înainte de plată.

Hertz a adăugat că membrii unui program de loialitate pot adăuga un partener fără costuri suplimentare. La sondaj au participat 1.984 de membri Which? și 1.653 de persoane din publicul larg, în februarie și martie.