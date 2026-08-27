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Trucul folosit de mii de șoferi pentru a-și proteja mașina automată la parcare

Experții recomandă folosirea frânei de mână și la mașinile cu cutie automată, chiar dacă maneta e trecută în poziția „P”. Pe o pantă sau pe o suprafață instabilă, mecanismul de blocare al cutiei nu oferă întotdeauna suficientă siguranță.
Trucul folosit de mii de șoferi pentru a-și proteja mașina automată la parcare
Andreea Tobias
27 aug. 2026, 07:19, Știrile zilei
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Mulți șoferi de mașini cu cutie automată lasă maneta pe „P” și coboară din mașină fără alte precauții. Poziția „P” pare suficientă, pentru că litera sugerează parcare completă. În realitate, mecanismul de blocare din cutia automată nu ține mereu piept greutății vehiculului, conform Blic.

Sistemul blochează roțile, iar în majoritatea situațiilor zilnice acest lucru e suficient. Problemele apar pe pante, unde mașina se mai deplasează puțin până se oprește pe mecanismul de blocare.

În acel moment, greutatea mașinii apasă pe acel mecanism. Când șoferul scoate apoi cutia din poziția «P», poate simți o mișcare bruscă. Frâna de mână preia din greutatea mașinii și astfel protejează cutia de viteze.

Mulți șoferi cu mașină automată fac aceeași greșeală la parcare. Ce spun experții

Termenul „frână de mână” nu mai înseamnă neapărat maneta clasică dintre scaune. Multe mașini moderne au în schimb o frână de parcare electronică, activată printr-un buton. Aceasta îndeplinește exact aceeași funcție de siguranță suplimentară.

Clubul auto german ADAC recomandă un pas similar la spălătoriile cu bandă rulantă. Mașina trebuie pusă în „P”, cu frâna de mână trasă și motorul oprit.

Mulți șoferi mai cred că frâna de mână trebuie evitată iarna, pe ger puternic. Sfatul vine din vremea frânelor cu tambur, când umezeala putea bloca mecanismul. La mașinile moderne, mai ales cu frână electronică, riscul acesta a scăzut mult. Proprietarii de mașini vechi ar trebui totuși să verifice manualul de utilizare.

Secvența sigură recomandată de experți e simplă. Șoferul oprește mașina, ține frâna de picior apăsată și trage frâna de mână. Abia apoi trece cutia în „P” și oprește motorul.

Astfel, greutatea mașinii nu se sprijină exclusiv pe mecanismul de blocare al cutiei. Pe o pantă, o precauție suplimentară e să întorci roțile spre bordură.

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