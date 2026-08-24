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Mulți șoferi nu știu că frâna mașinii are o funcție ascunsă

Mulți șoferi nu știu că frâna mașinii are o funcție ascunsă, utilă mai ales în trafic. Se numește „auto hold" și acționează automat frâna de mână la oprire.
Mulți șoferi nu știu că frâna mașinii are o funcție ascunsă
Andreea Tobias
24 aug. 2026, 09:54, Știrile zilei
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Funcția este disponibilă la mașinile cu cutie de viteze automată. Nu toți șoferii știu că există sau cum funcționează, conform Blic.

Odată activată, sistemul acționează automat frâna de mână atunci când mașina se oprește. Șoferul nu mai trebuie să țină piciorul apăsat pe pedala de frână. Când șoferul apasă pedala de accelerație, sistemul eliberează frâna. Călătoria poate continua fără nicio întrerupere.

Funcția este utilă mai ales în ambuteiaje, unde oprirea și pornirea se repetă des. Este la fel de practică la semafoare, când așteptarea durează mai mult.

„Auto hold” a fost conceput inițial pentru alte scopuri. Sistemul trebuia să împiedice deraparea înapoi a mașinii pe o pantă. Rolul lui era să ofere asistență la pornirea din rampă.

Astăzi, funcția poate fi activată în mai multe moduri. Uneori este suficient să apeși pedala de frână până la capăt. În alte cazuri, activarea se face printr-un buton dedicat. Fiecare producător auto a ales o variantă proprie de implementare. De aceea, modul de activare diferă de la un model la altul.

Sistemele moderne indică activarea funcției printr-un led sau un simbol pe bord. Culoarea sau textul se schimbă în funcție de starea frânei, activă sau în așteptare. Funcția se poate dezactiva și manual, prin apăsarea și eliberarea pedalei de frână. În unele mașini, trecerea în poziția neutră anulează automat funcția.

Funcția rămâne, totuși, puțin cunoscută în rândul șoferilor. Mulți nu o folosesc niciodată, deși le-ar putea ușura mersul prin oraș. Alții descoperă existența ei abia atunci când cumpără o mașină nouă.

Specialiștii recomandă verificarea manualului mașinii pentru a afla exact cum funcționează sistemul auto hold. Astfel, șoferii pot folosi corect funcția și pot evita confuziile la volan.

Confortul oferit de „auto hold” este resimțit mai ales la volan, în oraș. Reduce oboseala piciorului drept și oferă un plus de siguranță la oprire.

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