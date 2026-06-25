Șoferii fac aceeași greșeală în zilele toride. Aerul condiționat muncește degeaba

Mulți șoferi nu folosesc corect butonul de recirculare. Acesta blochează pătrunderea aerului din exterior și păstrează în circuit aerul deja existent în mașină, permițând sistemului de aer condiționat să răcească mai rapid și mai eficient habitaclul, mai ales în zilele călduroase.

Când aerul condiționat aspiră aer cald din exterior, este nevoie de mai multă energie pentru a-l răci. Cu acest sistem activ, aerul condiționat trebuie doar să mențină rece aerul deja răcit din interior, ceea ce reduce solicitarea motorului și a compresorului.

Multe mașini comută automat pe recirculare atunci când aerul condiționat este setat la putere maximă, fiind singura modalitate de a obține o răcire optimă.

Cum răcești rapid o mașină încinsă de soare

Interiorul unei mașini poate atinge peste 60°C la soare, într-o zi toridă. Înainte de a porni aerul condiționat, este recomandat să elimini aerul cald acumulat în habitaclu.

Cea mai eficientă metodă pentru șoferi este să cobori o fereastră pe o parte a mașinii și să deschizi ușa opusă, mișcând-o de câteva ori. Acest gest creează un curent de aer care elimină rapid căldura din interior.

După ce te-ai instalat la volan, coboară restul geamurilor pentru câteva minute, înainte de a porni aerul condiționat. Abia după ce aerul cald a fost evacuat, poți activa recircularea pentru un efect maxim de răcire.

Când mai e util butonul de recirculare

„Recircularea” este utilă și atunci când ești blocat în trafic, într-un tunel sau într-o parcare. Sistemul de aer condiționat aspiră, în mod normal, și gazele de eșapament ale altor vehicule din apropiere.

Activarea recirculării întrerupe alimentarea cu aer poluat din exterior. Funcția mai ajută și la reducerea cantității de polen care intră în mașină, fiind utilă pentru persoanele care suferă de alergii sezoniere.

De ce nu este recomandat iarna

Pe vreme rece, situația se inversează complet. Recircularea reține umezeala din interiorul mașinii, ceea ce duce la aburirea geamurilor.

Iarna, sistemul de încălzire nu are nevoie de ajutorul suplimentar. Modul de aer proaspăt forțează aerul exterior să treacă prin radiatorul de încălzire, ajungând cald la pasageri, iar geamurile se dezaburesc mai rapid și rămân curate pe durata conducerii.

Dacă mașina este plină de pasageri, recircularea poate crea o atmosferă sufocantă pe termen lung și poate provoca somnolență.