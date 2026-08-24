Starea de sănătate a regelui Harald al Norvegiei s-a deteriorat în weekend

Palatul regal al Norvegiei a transmis că starea de sănătate a regelui s-a deteriorat în weekend, potrivit AP.

În vârstă de 89 de ani, monarhul a fost internat săptămâna trecută la Spitalul Național.

De asemenea, el se află în concediu medical de câteva săptămâni.

Este tratat pentru o infecție din sânge

Regele primește antibiotice pentru o infecție bacteriană a sângelui. El a răspuns la tratament, a anunțat palatul duminică seara. A adăugat, totodată, că starea sa este stabilă.

Palatul a transmis și că fiul său, prințul moștenitor Haakon, a ocupat funcția de regent în această perioadă.

Regele suferă de anemie hemolitică. Aceasta este o boală în care globulele roșii din sânge sunt ditruse mai repede decât le poate crea corpul.

Monarhul era tratat cu cortizon, ceea ce a dus la acumularea de lichide în organism. În urma acestora, el a avut nevoie de tratament spitalicesc, a anunțat palatul săptămâna trecută.

Regele a fost internat în spital de mai multe ori

Regele Norvegiei a fost internat și externat din spital de mai multe ori în ultimii ani.

În februarie, a fost internat într-un spital din Insulele Canare, în timpul unei vacanțe de iarnă. La momentul respectiv, a fost tratat pentru o infecție a pielii.

Acum doi ani, s-a îmbolnăvit în timpul unei vacanțe private cu regina în Malaezia. Atunci, a primit acolo un stimulator cardiac temporar. Harald s-a întors la bordul unui avion medical în Norvegia, unde i s-a montat un stimulator cardiac permanent.

Cel mai bătrân monarh în viaţă din Europa a exclus abdicarea la momentul respectiv. Regele a precizat că jurământul său ca rege este pe viaţă.