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Trump reia ofensiva împotriva cartelurilor de droguri. SUA au lovit o ambarcațiune în Pacific, iar două persoane au murit

Armata SUA a anunțat luni dimineață că a lovit o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, în ceea ce pare a fi primul atac de acest tip din ultimele două luni.
Trump reia ofensiva împotriva cartelurilor de droguri. SUA au lovit o ambarcațiune în Pacific, iar două persoane au murit
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
24 aug. 2026, 10:57, Știri externe
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„Joint Task Force Western Hemisphere a executat un atac cinetic letal asupra unei ambarcațiuni de mici dimensiuni care opera de-a lungul unor rute consacrate traficului de droguri în estul Pacificului”, a transmis Comandamentul Sud al SUA (SOUTHCOM) pe X.

Două persoane au fost ucise în atacul desfășurat duminică, potrivit SOUTHCOM, citat de CNN.

Atacurile sunt considerate a fi primele de la 21 iunie. Nu este clar de ce atacurile din Caraibe și estul Pacificului au fost suspendate.

Înainte de această pauză, armata americană distrusese cel puțin 67 de ambarcațiuni și ucisese cel puțin 221 de persoane de la începutul campaniei „Operation Southern Spear”, în septembrie 2025, potrivit comunicatelor oficiale și unei analize CNN a operațiunilor de căutare și salvare.

„Conflict armat” cu cartelurile de droguri

Administrația Trump a transmis Congresului că SUA se află într-un „conflict armat” cu cartelurile de droguri, calificând persoanele ucise drept „combatanți ilegali” și susținând că poate efectua atacuri letale fără control judiciar, în baza unei concluzii clasificate a Departamentului Justiției.

Unii membri ai Congresului, precum și organizații pentru drepturile omului, au contestat această interpretare și au susținut că presupusii traficanți de droguri ar trebui să fie trimiși în judecată, așa cum prevedea politica de interceptare aplicată de SUA înainte ca Donald Trump să preia funcția de președinte.

Oficiali din domeniul aplicării legii și experți și-au exprimat, de asemenea, scepticismul cu privire la strategia administrației Trump și la eficiența acesteia în producerea unor schimbări semnificative în traficul de droguri din regiune.

„O presiune sistemică asupra narco-teroriștilor”

În comunicatul de luni, comandantul SOUTHCOM, generalul Francis L. Donovan, a reafirmat angajamentul armatei americane de a combate traficul de droguri.

„Suntem hotărâți să impunem o presiune sistemică totală asupra narco-teroriștilor – să le perturbăm operațiunile, să le destructurăm conducerea și să eliminăm teroarea cartelurilor din întreaga regiune. Această operațiune demonstrează în mod clar precizia noastră letală, capacitatea noastră copleșitoare și hotărârea absolută de a proteja teritoriul SUA”, a declarat Donovan.

Misiunea oficială a operațiunii „Southern Spear” este clasificată, potrivit unui raport din 20 mai al biroului inspectorului general al Pentagonului.

La începutul lui august, senatorul Tim Kaine i-a transmis Casei Albe, după o „analiză atentă” a informațiilor clasificate pe care le-a consultat până acum, că atacurile au ucis probabil în mod ilegal „persoane care nu sunt implicate în traficul de droguri”.

Democratul din Virginia, membru al Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, i-a cerut lui Trump să „analizeze circumstanțele acestor atacuri” și să pună capăt operațiunii pe care a descris-o drept „ilegală, costisitoare și ineficientă”.

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