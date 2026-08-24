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Maia Sandu îl decorează pe Volodimir Zelenski cu cea mai înaltă distincție a Republicii Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află luni la Kiev, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Lidera de la Chișinău a anunțat că îi va conferi președintelui Volodimir Zelenski Ordinul Republicii.
Maia Sandu îl decorează pe Volodimir Zelenski cu cea mai înaltă distincție a Republicii Moldova
Imagine arhiva Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
24 aug. 2026, 10:38, Știri externe
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Într-un mesaj publicat pe Facebook, Maia Sandu a subliniat că vizita sa la Kiev are rolul de a transmite solidaritatea Republicii Moldova cu Ucraina.

Președinta moldoveană a afirmat că, de patru ani și jumătate, ucrainenii își apără țara și, prin rezistența lor, contribuie la apărarea păcii pe întreg continentul european.

„Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj”, a transmis Maia Sandu.

Vizita are loc cu doar câteva zile înainte ca Republica Moldova să își celebreze, la rândul său, Ziua Independenței. Maia Sandu a amintit că aniversarea Republicii Moldova va avea loc peste trei zile.

Zelenski primește Ordinul Republicii

Maia Sandu a anunțat că îi va conferi lui Volodimir Zelenski Ordinul Republicii, distincție acordată pentru ceea ce președinta moldoveană a descris drept o contribuție excepțională la apărarea păcii și libertății în Europa.

Decorația este prezentată de lidera de la Chișinău și ca un gest de recunoștință din partea cetățenilor Republicii Moldova pentru rezistența și sacrificiile poporului ucrainean.

Mesajul Maiei Sandu a fost încheiat cu o felicitare adresată Ucrainei și cu formula „Slava Ukraini”.

Chișinăul și Kievul, apropiate pe fondul războiului

Republica Moldova și Ucraina și-au consolidat relațiile politice în ultimii ani, în contextul războiului declanșat de Rusia și al parcursului european al celor două state.

Pentru Chișinău, securitatea Ucrainei are o miză directă, Republica Moldova având graniță comună atât cu Ucraina, cât și cu România.

Mesajul transmis de Maia Sandu la Kiev pune astfel accentul nu doar pe solidaritatea bilaterală, ci și pe legătura dintre rezistența Ucrainei și securitatea regiunii.

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