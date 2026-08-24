Secetă, apoi potop: lovitură de 240 de milioane de euro în agricultură. „Un dezastru”

Clima extremă a lovit regiunea după săptămâni întregi de căldură neîntreruptă. Între 20 și 21 august, Toscana a fost afectată de furtuni violente și rafale puternice de vânt.

În zona Empolese, la Vinci, trecerea frontului atmosferic a avariat livezile de măslini. Cea mai mare cantitate de precipitații a căzut la Bagnone, în provincia Massa-Carrara, scrie La Nazione.

Acolo s-au înregistrat 260 de milimetri de ploaie în mai puțin de trei ore. Un ritm descris de specialiști drept „fără precedent”.

Nu există încă o estimare oficială a daunelor la nivel regional. O proiecție permite, totuși, o aproximare a ordinului de mărime al pierderilor. CIA estimează la peste 1,5 miliarde de euro impactul caniculei asupra agriculturii italiene.

Atribuind Toscanei o pondere de 8%, similară celei din cifra națională, pierderile provocate doar de valurile de căldură ar putea ajunge la 120 de milioane de euro. Cifra ar urca la 240 de milioane dacă s-ar aplica același procent la cele trei miliarde de euro estimate de Coldiretti pentru evenimentele climatice extreme.

Vara extremă lasă factura agriculturii toscane: 240 de milioane de euro în pierderi

Coldiretti Toscana estimează că 20% din producțiile horticole și fructicole au fost afectate sau distruse de soare. În fermele de creștere a animalelor, producția de lapte a scăzut cu 20-30%. Ventilatoarele, adăpătorile și instalațiile de pulverizare au funcționat neîntrerupt. Costurile energetice și de producție au crescut cu 30% ca urmare a acestor măsuri.

„Valurile de căldură au pus sub presiune un sector care se confruntă deja cu costuri ridicate și marje din ce în ce mai mici”, a declarat Letizia Cesani, președinta Coldiretti Toscana.

Temperaturile ridicate afectează și creșterea animalelor destinate cărnii. Există îngrijorări și în privința culturilor de porumb.

Situația este mai dificilă pentru fermele fără acces la rețelele de irigații. Acestea reprezintă doar 5% din suprafața agricolă utilizată a Toscanei. La costul suplimentar cu apa se adaugă cheltuielile pentru combaterea insectelor favorizate de căldură.

Confagricoltura atrage atenția și asupra efectelor grindinei. Costurile cresc de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la fertilizare până la transport.

În iunie, în Toscana au izbucnit peste 40 de incendii, cu 13% mai multe decât în 2025. Potrivit Coldiretti, fiecare hectar ars costă peste 10.000 de euro pentru stingere și refacere.

Fără lacuri de acumulare și rețele de irigații mai extinse, avertizează asociațiile agricole, o parte tot mai mare din costul climatic ar putea ajunge la consumatori.