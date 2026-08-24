August se încheie cu caniculă și furtuni. Ce anunță ANM pentru ultima săptămână a lunii

ANM a emis o informare meteorologică valabilă de luni, ora 13:00, până joi, ora 10:00, pentru instabilitate atmosferică, averse moderate cantitativ și vreme călduroasă.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică luni în Carpații Meridionali și de Curbură, iar seara și în primele ore ale nopții de luni spre marți în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei.

Marți, instabilitatea atmosferică va fi prezentă în zonele montane, în sud-vest și centru, iar seara și noaptea și în restul teritoriului. Miercuri, manifestările de instabilitate atmosferică vor fi mai ales în centrul, sudul și estul țării.

Vor fi averse moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi vijelii, cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h, iar pe alocuri va cădea grindină de mici și medii dimensiuni, de 1…3 cm.

Ploi torențiale

Ploile vor avea și caracter torențial. În intervale scurte de timp, de 1…3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 35…40 l/mp.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor și caniculară pe arii restrânse luni și marți în regiunile sudice și sud-vestice. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Pentru luni, între ora 10:00 și ora 22:00, ANM a emis cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade, local va fi caniculă și disconfort termic, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cod Galben

Pentru marți, între ora 10:00 și ora 22:00, este în vigoare un alt cod galben în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade. Va fi caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități.