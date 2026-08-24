Ultimele zile de caniculă în Capitală? ANM anunță ploi și scădere a temperaturilor

De luni, ora 10:00, până marți, ora 09:00, vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza, când disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și în primele ore ale nopții, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general de 5…10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, cu rafale în general de 45…50 km/h. Temperatura minimă va fi de 17…18 grade.

De marți, ora 09:00, până miercuri, ora 09:00, vremea se va menține călduroasă, caniculară după-amiaza, iar disconfortul termic va fi ridicat. ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade, iar cea minimă de 19…20 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate noaptea, când vor fi perioade cu averse, în general de 10 l/mp, și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, cu viteze de 40…45 km/h.

Temperatura va scădea de miercuri

De miercuri, ora 09:00, până joi, ora 10:00, valorile termice vor scădea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 16…17 grade.

Cerul va fi temporar noros și, îndeosebi în prima parte a intervalului, vor fi perioade cu averse, cu cantități de apă în general de 5…10 l/mp, și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, cu rafale de 40…45 km/h.

Pentru București este în vigoare o informare meteorologică de luni, ora 10:00, până joi, ora 10:00, pentru instabilitate atmosferică, averse moderate cantitativ și vreme călduroasă.

Totodată, ANM a emis cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, valabil luni, între ora 10:00 și ora 22:00, și marți, între ora 10:00 și ora 22:00.