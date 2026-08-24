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Pompierii români luptă și noaptea cu incendiile din Serbia. Trei echipaje, relocate de urgență

Pompierii români aflați în Serbia continuă lupta cu incendiile de vegetație care afectează mai multe zone din apropierea localităților Kajtasovo și Grebenac. Intervențiile au continuat pe tot parcursul nopții, iar trei echipaje au fost relocate pentru stingerea unui nou incendiu de amploare.
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Gabriel Pecheanu
24 aug. 2026, 11:01, Social
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Misiunile pompierilor români aflați pe teritoriul Serbiei au continuat pe parcursul nopții, în mai multe sectoare afectate de incendiile de vegetație din apropierea localităților Kajtasovo și Grebenac.

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Echipajele românești au intervenit, la solicitarea autorităților sârbe, pentru limitarea propagării focarelor și protejarea zonelor și localităților expuse pericolului.

Incendiu violent, izbucnit într-un nou sector

Un nou incendiu de amploare a izbucnit într-o altă zonă de pe teritoriul Serbiei, fiind necesară relocarea de urgență a trei echipaje românești către noul sector de intervenție.

La sosirea pompierilor români, incendiul era unul de amploare, cu flacără deschisă și dezvoltare activă.

Echipajele au acționat direct pentru limitarea propagării flăcărilor, lichidarea focarelor și protejarea zonelor expuse.

Autospeciale de mare capacitate, folosite în lupta cu focul

Intervențiile s-au desfășurat cu ajutorul autospecialelor forestiere de mare capacitate, dotate cu rezervoare de câte 3.000 de litri de apă, care au permis desfășurarea operațiunilor în zonele afectate de incendii.

În sectorul situat la sud-vest de localitatea Grebenac, operațiunile de stingere au continuat pe timpul nopții, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, fiecare având o capacitate de 3.000 de litri.

Pompierii români au monitorizat permanent evoluția incendiilor și au intervenit în zonele în care exista riscul ca flăcările să se extindă.

Pompierii monitorizează zonele cu risc de reaprindere

Atât în timpul zilei, cât și pe parcursul nopții, forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și stingerea incendiilor de vegetație, precum și pentru împiedicarea propagării focarelor către zonele și localitățile din apropiere.

Pe durata misiunilor, pompierii au urmărit permanent evoluția incendiilor, au identificat focarele active și au verificat zonele în care exista posibilitatea reaprinderii.

În dimineața zilei de duminică, activitatea a fost reluată, iar echipajele s-au deplasat din baza de operații către aceleași sectoare de lucru din apropierea localităților Kajtasovo și Grebenac, unde continuă misiunile începute anterior.

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