Pacient cu arsuri, transportat de urgență în Belgia cu un avion militar C-27J Spartan

Aeronava a decolat în jurul orei 09.35 și efectuează o misiune pe ruta Otopeni – Craiova – Charleroi, Belgia – Otopeni.

Misiunea are loc la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în cadrul mecanismelor europene de cooperare pentru transportul și tratamentul pacienților care necesită îngrijiri medicale specializate.

Pe durata transportului, pacientul beneficiază de asistența medicală necesară, iar echipamentele medicale sunt asigurate de o echipă formată din specialiști ai DSU și personal medical al Ministerului Apărării Naționale.

Aeronava militară C-27J Spartan este configurată pentru astfel de misiuni medicale și poate fi utilizată pentru transportul pacienților care necesită monitorizare și îngrijiri pe timpul zborului.

Misiunea face parte din eforturile autorităților române de a asigura accesul pacienților la tratamente și servicii medicale specializate, inclusiv prin mecanismele europene de cooperare.