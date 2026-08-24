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Pacient cu arsuri, transportat de urgență în Belgia cu un avion militar C-27J Spartan

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat luni, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a transporta în regim umanitar un pacient cu arsuri în Belgia.
Pacient cu arsuri, transportat de urgență în Belgia cu un avion militar C-27J Spartan
Sursa foto: Facebook/ Forţele Aeriene Române
Laura Buciu
24 aug. 2026, 11:19, Social
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Aeronava a decolat în jurul orei 09.35 și efectuează o misiune pe ruta Otopeni – Craiova – Charleroi, Belgia – Otopeni.

Misiunea are loc la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în cadrul mecanismelor europene de cooperare pentru transportul și tratamentul pacienților care necesită îngrijiri medicale specializate.

Pe durata transportului, pacientul beneficiază de asistența medicală necesară, iar echipamentele medicale sunt asigurate de o echipă formată din specialiști ai DSU și personal medical al Ministerului Apărării Naționale.

Aeronava militară C-27J Spartan este configurată pentru astfel de misiuni medicale și poate fi utilizată pentru transportul pacienților care necesită monitorizare și îngrijiri pe timpul zborului.

Misiunea face parte din eforturile autorităților române de a asigura accesul pacienților la tratamente și servicii medicale specializate, inclusiv prin mecanismele europene de cooperare.

 

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