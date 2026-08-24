Nouă grevă în sănătate, în toamnă? Rogobete: „Cel mai probabil că da” dacă trece legea salarizării

„Nu li s-a promis nimic. A fost un manifest. A fost mai mult decât o grevă. A fost un manifest pentru sănătate. Primul din ultimii 20 de ani de acest gen. Grevă generală în sănătate nu a existat în ultimii 20 de ani. Și e important asta de subliniat”, a declarat Rogobete, luni, la Kanal D.

Potrivit fostului ministru, protestul a fost suspendat după reluarea negocierilor cu autoritățile, însă revendicările angajaților din sănătate nu au fost abandonate.

„Au suspendat greva, n-au oprit-o”, a spus Rogobete. Fostul ministru a spus că medicii și asistentele au revenit la lucru „din responsabilitate pentru pacient”.

„Era simplu să poată să stea în grevă două luni. Și nu se întâmpla nimic. (…) Gândiți-vă că listele de așteptare creșteau prea mult la pacienți. Perioada de vară sunt urgențe mai multe de obicei, accidente rutiere mai multe”, a explicat Rogobete.

Întrebat dacă protestele ar putea fi reluate în toamnă, Rogobete a răspuns că acest scenariu este posibil dacă legea salarizării va fi adoptată în forma actuală.

„Dacă reformiștii actuali ai țării se ambiționează să treacă această lege, cel mai probabil că da. Această lege în formă actuală”, a afirmat fostul ministru al Sănătății.

Rogobete a contestat și argumentul potrivit căruia adoptarea legii ar aduce României 70 de milioane de euro prin PNRR.

„Se tot spune că dacă aprobăm legea asta așa proastă cum e, nu contează, primim 70 de milioane de euro de la PNRR. Și este fals. Este o minciună”, a spus fostul ministru.

Potrivit lui Rogobete, miza financiară este diferită: „Dacă aprobăm legea, reforma în salarizare, primim 50 de milioane de euro, iar dacă nu o aprobăm, ne taxează cu 770 de milioane de euro. E o nuanță importantă”.