Rogobete, explicații privind renunțarea la rezidențiat: Mi-am dorit mai mult zona politică

Întrebat, luni, la Kanal D, dacă, având experiența de acum, ar mai accepta funcția de ministru al Sănătății dacă s-ar întoarce în perioada studenției și a rezidențiatului, Rogobete a răspuns: „Cu siguranță da”.

Fostul ministru a fost întrebat ulterior de ce a renunțat la rezidențiat și despre acuzațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile sale.

„Ieșirea mea din rezidențiat a fost una voluntară, pentru că mi-am dorit mai mult zona administrativă și politică”, a explicat Rogobete.

El a precizat că a renunțat la rezidențiat când se afla „exact la jumătate” și a respins afirmațiile potrivit cărora nu și-ar fi terminat studiile.

„Am fost acuzat că nu mi-am terminat școala. Ceea ce este un pic… sunt răutăți politice făcute de unii și de alții. Mi-am terminat școala cu totul și am renunțat la rezidențiat”, a spus fostul ministru.

Rogobete a făcut astfel diferența între finalizarea studiilor universitare de medicină și finalizarea programului de rezidențiat: „Una e să nu termin rezidențiatul și alta e să nu termin școala”, a subliniat el.