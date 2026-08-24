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Rogobete, explicații privind renunțarea la rezidențiat: Mi-am dorit mai mult zona politică

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a explicat că a renunțat voluntar la rezidențiat, după ce parcursese aproximativ jumătate din program, pentru că și-a dorit să se concentreze pe zona administrativă și politică, răspunzând, astfel, celor care l-au acuzat că nu a terminat școala.
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24 aug. 2026, 09:42, Politic
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Întrebat, luni, la Kanal D, dacă, având experiența de acum, ar mai accepta funcția de ministru al Sănătății dacă s-ar întoarce în perioada studenției și a rezidențiatului, Rogobete a răspuns: „Cu siguranță da”.

Fostul ministru a fost întrebat ulterior de ce a renunțat la rezidențiat și despre acuzațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile sale.

„Ieșirea mea din rezidențiat a fost una voluntară, pentru că mi-am dorit mai mult zona administrativă și politică”, a explicat Rogobete.

El a precizat că a renunțat la rezidențiat când se afla „exact la jumătate” și a respins afirmațiile potrivit cărora nu și-ar fi terminat studiile.

„Am fost acuzat că nu mi-am terminat școala. Ceea ce este un pic… sunt răutăți politice făcute de unii și de alții. Mi-am terminat școala cu totul și am renunțat la rezidențiat”, a spus fostul ministru.

Rogobete a făcut astfel diferența între finalizarea studiilor universitare de medicină și finalizarea programului de rezidențiat: „Una e să nu termin rezidențiatul și alta e să nu termin școala”, a subliniat el.

 

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