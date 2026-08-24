Kremlinul vrea o nouă întâlnire Putin-Trump. Când ar putea avea loc și care este miza

Kremlinul lansează propunerea unei noi întâlniri Putin-Trump. Potrivit publicației Haqqin, ideea a fost lansată de consilierul lui Putin, Iuri Uşakov.

El a fost întrebat de un jurnalist rus dacă președinții Putin și Trump se vor întâlni la summitul APEC din China, în noiembrie. Ușakov a răspuns că o astfe de întâlnire va avea loc dacă Donald Trump va participa la evenimentul din China.

„Dacă liderii vor fi prezenți la același eveniment, mi se pare inevitabil că se vor întâlni și vor purta discuții”, a răspuns Ușakov.

Consilierul prezidențial a mai spus că, până în prezent, din tabăra americană nu au fost primite semnale privitoare la o întâlnire Rusia-SUA la nivel înalt.

Trump s-a întâlnit de mai multe ori cu Zelenski

Prima și singura întâlnire a lui Putin cu Trump, după ce liderul american s-a întors la Casa Albă, a avut loc în august anul trecut, în Alaska. În schimb, Donald Trump s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski de șapte ori în 2025 și de trei ori în această vară.

Experții mai subliniază faptul că Trump nu s-a ținut de promisiune și nu l-a sunat pe Putin după summitul NATO din Turcia.

Summitul APEC va avea loc la Shenzhen, China, în perioada 18–19 noiembrie. China, țara gazdă a forumului, a lansat un slogan privind crearea unei comunități prospere în regiunea Asia-Pacific și a stabilit trei direcții cheie de lucru, deschidere, inovație și cooperare.