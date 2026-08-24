Un turneu dedicat lui George Enescu a fost susținut în patru orașe din China de doi artiști români prezenți în Guinness Book

Un amplu proiect de diplomație culturală programat de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga a debutat în patru orașe din China.

În perioada 14-19 august, a avut loc o serie de evenimente în orașele Beijing, Tianjin, Yangzhou și Ningbo.

Programul, dedicat zilei de naștere a lui George Enescu

Programul a fost dedicat de cei doi muzicieni zilei de 19 august, ziua de naștere a lui George Enescu. De asemenea, a fost dedicat și împlinirii a 100 de ani de la compunerea uneia dintre capodoperele sale, Sonata a treia „În caracter popular românesc”.

Din repertoriu au făcut parte creații semnate de Ciprian Porumbescu, Béla Bartók și de piese tradiționale chinezești prelucrate pentru vioară și pian.

Concertele, susținute în unele dintre cele mai moderne săli din lume

Evenimentele s-au desfășurat în unele dintre cele mai moderne săli de spectacole la nivel mondial: Eden Theater din Tianjin, Canal Grand Theater din Yangzho sau studioul de concerte al Radioteleviziunii din Ningbo.

În urma acestor evenimente, au fost realizate numeroase reportaje de agențiile de știri și televiziunile locale, precum și numeroasele propuneri de a extinde colaborările culturale în viitor.

Acest turneu a fost organizat de Institutul Cultural Român de la Beijing în parteneriat cu Beijing Film Orchestra, World Cultural and Historical Cities Organization of Canals (WCCO), Radioteleviziunea Chineză din Ningbo și Camera de Comerț și Industrie România – China.

Proiectul în care au fost implicați cei doi artiști români reprezintă cea mai eficientă modalitate de promovare a imaginii și intereselor naționale, deschizând noi perspective și direcții de colaborare.

Cei doi artiști români sunt prezenți în Guinness Book

Diana Jipa și Ștefan Doniga desfășoară de aproape un deceniu o activitate internațională remarcabilă. Ei au susținut peste 750 concerte pe toate continentele și au dezvoltat proiecte dedicate promovării muzicii românești.

Cei doi artiști sunt prezenți în Guinness Book pentru un turneu realizat pe toate cel 7 continente, devenind repere ale diplomației culturale românești și contribuind la afirmarea imaginii României în unele dintre cele mai importante spații culturale și economice ale lumii.