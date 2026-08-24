Prima pagină » Auto » Probleme de siguranță pentru Tesla: aproape 3 milioane de vehicule, rechemate în China

Probleme de siguranță pentru Tesla: aproape 3 milioane de vehicule, rechemate în China

Aproape 3 milioane de automobile Tesla produse în China sunt rechemate din cauza unor probleme de siguranță asociate mânerelor retractabile ale portierelor.
Probleme de siguranță pentru Tesla: aproape 3 milioane de vehicule, rechemate în China
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
24 aug. 2026, 10:23, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Măsura face parte dintr-o campanie mult mai amplă, care vizează peste 4 milioane de vehicule electrice aparținând mai multor producători, relatează BBC.

Mânerele ascunse pot crea probleme în situații de urgență

Autoritățile chineze și producătorii auto sunt tot mai preocupați de faptul că mânerele integrate în caroserie pot fi greu de identificat sau utilizat în cazul unui accident grav, mai ales dacă sistemul electric al mașinii nu mai funcționează.

Tesla a anunțat rechemarea unor exemplare din gamele Model 3, Model Y, Model S și Model X. Compania a explicat că anumite mânere pot fi dificil de observat și folosit deoarece au o culoare apropiată de cea a finisajelor interioare.

Problema ar putea întârzia evacuarea ocupanților sau intervenția echipelor de salvare după o coliziune severă, în special dacă sistemul electric de joasă tensiune este afectat.

Tesla intenționează să monteze etichete de avertizare și să distribuie o actualizare software care să coboare automat geamurile după un accident.

Peste 4 milioane de vehicule electrice sunt vizate

Campania de rechemare nu se limitează la Tesla. Sunt vizate și automobile produse de companii chineze precum XPeng, Xiaomi și Geely.

Problema a intrat și mai puternic în atenția publică după două accidente mortale produse în China, în care au fost implicate vehicule electrice Xiaomi. În ambele cazuri au existat suspiciuni că întreruperea alimentării cu energie ar fi împiedicat deschiderea rapidă a portierelor.

Mânerele retractabile au devenit populare după ce Tesla le-a transformat într-un element distinctiv de design, iar ulterior soluția a fost preluată pe scară largă de producătorii chinezi de vehicule electrice.

China va interzice anumite mânere ascunse din 2027

Autoritățile chineze au decis deja să înăsprească regulile. Începând cu 1 ianuarie 2027, vehiculele noi vor putea fi comercializate în China doar dacă portierele dispun de un mecanism de deschidere mecanică atât la interior, cât și la exterior.

Și autoritățile americane analizează această problemă. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA a investigat situații în care mânerele Tesla ar fi încetat să funcționeze, iar pasageri, inclusiv copii, ar fi rămas blocați în interiorul vehiculelor.

În luna iulie, instituția americană a propus introducerea unui nou standard formal de siguranță aplicabil tuturor constructorilor auto.

Deocamdată, nu este clar dacă producătorii afectați vor extinde rechemările și în afara Chinei, inclusiv pe piețele europene.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Traian Băsescu, despre generalul Pahonțu: Un ofițer bun. A făcut din SPP o organizație reprezentativă. E timpul să se retragă
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia