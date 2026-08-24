Probleme de siguranță pentru Tesla: aproape 3 milioane de vehicule, rechemate în China

Măsura face parte dintr-o campanie mult mai amplă, care vizează peste 4 milioane de vehicule electrice aparținând mai multor producători, relatează BBC.

Mânerele ascunse pot crea probleme în situații de urgență

Autoritățile chineze și producătorii auto sunt tot mai preocupați de faptul că mânerele integrate în caroserie pot fi greu de identificat sau utilizat în cazul unui accident grav, mai ales dacă sistemul electric al mașinii nu mai funcționează.

Tesla a anunțat rechemarea unor exemplare din gamele Model 3, Model Y, Model S și Model X. Compania a explicat că anumite mânere pot fi dificil de observat și folosit deoarece au o culoare apropiată de cea a finisajelor interioare.

Problema ar putea întârzia evacuarea ocupanților sau intervenția echipelor de salvare după o coliziune severă, în special dacă sistemul electric de joasă tensiune este afectat.

Tesla intenționează să monteze etichete de avertizare și să distribuie o actualizare software care să coboare automat geamurile după un accident.

Peste 4 milioane de vehicule electrice sunt vizate

Campania de rechemare nu se limitează la Tesla. Sunt vizate și automobile produse de companii chineze precum XPeng, Xiaomi și Geely.

Problema a intrat și mai puternic în atenția publică după două accidente mortale produse în China, în care au fost implicate vehicule electrice Xiaomi. În ambele cazuri au existat suspiciuni că întreruperea alimentării cu energie ar fi împiedicat deschiderea rapidă a portierelor.

Mânerele retractabile au devenit populare după ce Tesla le-a transformat într-un element distinctiv de design, iar ulterior soluția a fost preluată pe scară largă de producătorii chinezi de vehicule electrice.

China va interzice anumite mânere ascunse din 2027

Autoritățile chineze au decis deja să înăsprească regulile. Începând cu 1 ianuarie 2027, vehiculele noi vor putea fi comercializate în China doar dacă portierele dispun de un mecanism de deschidere mecanică atât la interior, cât și la exterior.

Și autoritățile americane analizează această problemă. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA a investigat situații în care mânerele Tesla ar fi încetat să funcționeze, iar pasageri, inclusiv copii, ar fi rămas blocați în interiorul vehiculelor.

În luna iulie, instituția americană a propus introducerea unui nou standard formal de siguranță aplicabil tuturor constructorilor auto.

Deocamdată, nu este clar dacă producătorii afectați vor extinde rechemările și în afara Chinei, inclusiv pe piețele europene.