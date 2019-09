Viorica Dăncilă a făcut vineri la Reşiţa noi gafe, spunând, în timp ce vorbea despre Laura Codruţa Kovesi, că „există prezumţia de vinovăţie” şi că aceasta trebuia să îşi lămurească situaţia înainte să „acceseze” funcţia. Apoi, premierul a corectat „să acceseze” cu „să acceadă”.

Răspunzând la o întrebare despre Laura Codruţa Kovesi, Dăncilă a spus că nu a susţinut-o pentru că este de părere că în faţa legii toţi trebuie să fie egali.

„Nu o cunosc, o respect dar nu o cunosc, nu am nicio problemă personală, este un principiu pe care îl cerem şi trebuie să îl cerem tuturor. Atâta timp cât are atâtea acuzaţii pe care trebuie să le explice, am considerat că este bine întâi să îşi clarifice situaţia în România şi pe urmă să acceseze ... să acceadă la această funcţie. Îmi menţin punctul de vedere. Nu ştiu ce va face doamna Laura Codruţa Kovesi în viitor, dar eu cred că atunci când cerem unui cetăţean să aducă lămuriri în legătură cu anumite acuzaţii, acest principiu trebuie să se aplice tuturor. (...) Am vorbit despre un prejudiciu de imagine. Există prezumţia de vinovăţie, nu vreau să înţeleagă că o acuz de ceva pe doamna Kovesi, că vreau să mă implic în justiţie. Cred că justiţia trebuie să fie independentă, dar dacă se adevereşte una din acuzaţii, atunci imaginea României va avea de suferit”, a spus, la Reşiţa, Viorica Dăncilă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.