Un sătuc austriac de pe Valea Tirolului, îngropat de cascade de noroi provocate de o furtună violentă

O alunecare de teren extrem de periculoasă a măturat toată valea Gschnitzal, din Tirol, Austria, îngropând în noroi un sătuc de la poalele Alpilor.

Alunecarea s-a produs în urma unei furtuni foarte violente.

🚨 Aerial Footage Reveals Scale of Destruction as Mudslides Slam Gschnitz – Gschnitz, Tyrol, Austria

The population is asked to stay in their homes and not to enter cellars and underground garages. pic.twitter.com/PH0aWcwFEw

