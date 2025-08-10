Un austriac, obligat să plătească circa 30.000 de euro pentru orăcăitul broaștelor din iazul său

Televiziunea publică austriacă ORF a evidențiat surprinderea stârnită de această sentință într-un litigiu între doi vecini din localitatea Pasching, din nordul țării. Până acum, alte procese similare fuseseră respinse, deoarece este vorba despre o specie protejată, iar orăcăitul broscuțelor a fost considerat întotdeauna un sunet natural, a amintit Julia Kropfberger, președinta Asociației pentru Conservarea Naturii din Austria Superioară, scrie EFE.

Poluare fonică

Proprietarul iazului, Wolfgang Knoll, are acum obligația, prin ordin judecătoresc, de a lua măsuri pentru a opri poluarea fonică provocată de broscuțele din iazul său.

„Este prea zgomotos, mai ales noaptea, iar vecinul nu poate dormi cu ușile curții deschise”, a declarat Knoll pentru postul de televiziune.

Potrivit avocatului reclamantului, tribunalul a constatat că în acest caz broscuțele s-au înmulțit „exploziv”, iar recent aproximativ 50 de broscuțe au colonizat iazul.

Anul trecut, ORF relatase despre problema creată de broscuțe în iazuri și piscine private. Dar în toate cazurile anterioare, judecătorii au concluzionat că croitul broscuțelor nu este pedepsibil.

Conform lui Kropfberger, este vorba despre masculi de broscuțe care trebuie să fie zgomotoși atunci când orăcăie, pentru a fi auziți de la distanță și a atrage femele.

Experta speră că sentința recentă nu va crea un precedent, deoarece în ultimele decenii, din cauza dezvoltării urbane tot mai intense, au dispărut multe habitate vechi ale amfibienilor, iar iazurile și piscinele de grădină au devenit importante înlocuitoare.