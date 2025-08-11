Un bărbat a supraviețuit după ce s-a agățat de un tren de mare viteză. Coborâse să fumeze o țigară

Bărbatul s-a agățat de exteriorul trenului în stația St. Poelten, situată la vest de Viena, sâmbătă seara, a declarat purtătorul de cuvânt al căilor ferate austriece, Herbert Hofer. El a fost urcat la bord ulterior după ce trenul s-a oprit de urgență.

„Este iresponsabil, astfel de lucruri se termină de obicei cu moartea cuiva. Și nu te pui doar pe tine în pericol, dacă ajungi sub tren, vin salvatorii, poliția, pompierii”, a spus Hofer.

Trenul Railjet se îndrepta de la Zurich, în Elveția, către capitala Austriei și a plecat din Sankt Poelten la timp, dar a ajuns la Viena cu o întârziere de șapte minute, a declarat Hofer.

Trenurile Railjet au o viteză maximă de 230 km/h, dar nu se știe cu ce viteză se deplasa trenul în momentul în care bărbatul se agăța de el.

Tabloidul austriac Heute a relatat că bărbatul a sărit în spațiul dintre două vagoane după ce trenul a plecat din Sankt Poelten. Pasagerul a profitat de faptul că se afla într-o gară pentru a fuma o țigară pe peron.