Pericolul supastimulării creierului: ce tip de conținut video ar trebui să eviți pe rețelele de socializare 

Intri pe TikTok sau Instagram și apare un clip dintr-unul dintre podcasturile tale preferate. Decizi să nu derulezi și să-l vizionezi, dar observi ceva ciudat: ecranul este împărțit în două, iar în partea de jos apar imagini dintr-un joc video care nu au nicio legătură. Nu este o întâmplare în acest tip de conținut video, scrie EFE.

„Sludge content” sau „conținut gunoi”, este un format de videoclipuri pe rețelele sociale care combină diferite stimulente vizuale în același timp și pe același ecran, fără ca acestea să fie legate între ele. Este o tehnică destul de răspândită în rândul publicului tânăr pe platforme precum TikTok și Instagram.

Videoclipurile secundare, care pot fi de la jocuri celebre pe mobil și consolă, până la clipuri cu slime sau cu mingi care încearcă să iasă dintr-un cerc, urmăresc să capteze atenția cât mai mult timp posibil, mai mult decât ar putea reține conținutul principal de unul singur.

De obicei apar doar două videoclipuri diferite, însoțite de subtitrări atrăgătoare care acționează și ele ca stimul. Totuși, uneori ecranul poate fi împărțit chiar în patru.

O „luptă” pentru atenție în conținutul online

Această strategie de a atrage atenția avantajează ambele părți: atât creatorul, cât și platforma.

Pentru creator, care adesea nu este și autorul videoclipurilor și le reciclează, o retenție mai mare a publicului poate însemna că algoritmul rețelei sociale promovează mai mult videoclipurile sale, ceea ce se traduce prin mai multe vizualizări.

Pe de altă parte, rețeaua socială urmărește ca utilizatorul să petreacă cât mai mult timp consumând conținut.

Totuși, combinarea stimulilor nu este ceva nou. Sergio García Soriano, psiholog specializat în dependențe legate de noile tehnologii, menționează că acest „joc” se folosește la televizor de ani de zile, în emisiuni cu teme sociale. Prin tehnici precum schimbări rapide de cameră, prezentarea a două persoane simultan pe ecran, ferestre mici în care sunt anunțate conținuturi ce vor fi abordate în minutele următoare sau subtitrările în sine, televiziunile încearcă să rețină atenția spectatorilor.

Videoclipurile de supra-stimulare preiau această idee existentă și o adaptează pentru rețelele sociale, conform noilor obiceiuri de consum ale publicului.

„La început se făceau emisiuni de 30 de minute pentru ca oamenii să poată urmări mai ușor. Apoi s-a trecut la zece minute, după aceea la șapte, iar acum, practic, sunt clipuri de maximum un minut”, explică García Soriano, membru al Colegiului Oficial de Psihologie din Madrid.

Riscurile supra-stimulării cerierului

O expunere mare la „sludge content” poate avea efecte asupra dezvoltării cognitive, până la punctul în care „acum există mai multe cazuri de deficit de atenție și apar tot mai mulți oameni cu această caracteristică”, subliniază expertul.

„Dacă există un abuz de videoclipuri, poate să scadă și nivelul atențional necesar pentru alte activități”, adaugă acesta.

Tinerii sunt cei mai predispuși să se atașeze de acest tip de conținut și să întâmpine dificultăți în a se detașa, pentru că sunt nativi digitali și folosesc mai mult rețelele sociale. Totuși, „sludge content” va ajunge la un limită, pentru că, spune García Soriano, „focalizarea atenției nu este infinită”.

„Poate fi o spirală cu mai multe stimulente sau mai multe ecrane împărțite, dar există un moment în care nu pot face 18, pentru că omul nu poate să le urmărească permanent”, explică el.

Cheia, conform psihologului, este să știi să combini diferite tipuri de stimulente în viața de zi cu zi.

„Trebuie să merg la teatru, la cinema, să citesc cărți, să merg la cursuri, să muncesc… Fiecare dintre aceste activități îmi oferă un impuls, îmi dezvolt atenția”, concluzionează acesta.