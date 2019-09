HOROSCOP 10 septembrie 2019: Zodiile Mutabile vor fi puse în faţa unor decizii importante

Două aspecte tensionate domină astăzi climatul astral: cel de opoziţie dintre Soarele din Fecioară şi Neptun retrograd din Peşti, care pune zodiile Mutabile (Gemeni, Fecioară, Săgetător şi Peşti) în faţa unor decizii dificil de luat şi cel de careu dintre Luna din Vărsător şi Uranus retrograd din Taur, care agită apele în care se scaldă astăzi semnele Fixe (Taur, Leu, Scorpion şi Vărsător).

Berbec

Marţea aceasta nu te găseşte în cea mai bună formă, cel puţin la nivel fizic. La serviciu, te-ai putea confrunta cu unele obstacole care îţi pun la încercare priceperea şi capacitatea de a-ţi păstra cumpătul. În plus, nu se recomandă să faci investiţii în planuri de viitor. S-ar putea să constaţi că mai necesită unele ajustări înainte de a fi implementate. Dacă aştepţi unele profituri de pe urma unor proiecte în care eşti implicat(ă), acestea s-ar putea lăsa aşteptate. Aşadar, lucrurile par să nu meargă prea bine momentan, dar se îndreaptă cât de curând. Nu îţi pierde speranţa pentru viitor.

Taur

S-ar putea ca timpul să nu îţi permită să te împarţi echitabil între proiectele de viitor şi preocupările de moment. Nici vieţii sentimentală şi celei sociale nu reuşeşti să le dedici timp în aceeaşi măsură, ceea ce riscă să conducă la unele reproşuri din partea prietenilor şi/ sau a persoanei iubite. La locul de muncă, ai putea avea parte de tensiuni în raport cu conducerea. Poate că nu te-ai concentrat suficient asupra muncii tale şi rezultatele au lăsat de dorit. Oricare ar fi situaţia, cert este că trebuie să îţi resetezi priorităţile şi să ţi le ierarhizezi mai bine altădată.

Gemeni

Investeşti doze diferite de timp pe plan familial şi profesional, iar dacă nu îţi planifici mai bine programul, s-ar putea să îţi atragi critici atât din partea şefilor, cât şi a celor dragi ai tăi. Problema s-ar putea să nu conste neapărat în faptul că îţi lipseşte gestionarea eficientă a agendei zilnice. Cel mai probabil te confrunţi cu perioadă mai dificilă pe plan personal, presărată cu multe semne de întrebare şi temeri referitoare la felul în care se derulează lucrurile în viaţa ta în prezent. Dacă nu reuşeşti să le dai de capăt singur(ă), caută să vorbeşti cu un apropiat.

Rac

Stai pe un butoi cu pulbere astăzi şi tensiunea ar putea atinge oricând un punct critic. Dacă simţi că ţi se forţează mâna sau eşti presat(ă) să faci lucruri pe care nu ţi le doreşti, răbufneşti şi rişti să spui sau să faci lucrurile pe care ai putea ajunge să le regreţi cândva mai târziu. Nu este exclus, de asemenea, să se întâmple ceva în plan personal: un proiect te usucă de bani sau ai ajuns să îţi creezi datorii pe care ai evitat mereu să le faci. Toate acestea, cumulate sau luate individual, te pot aduce la capătul răbdării.

Leu

În cuplu sau în parteneriatul profesional, echilibrul forţelor este orice numai echilibrat nu. Asociatul(a) sau persoana iubită încearcă să îşi impună agresiv punctul de vedere şi îşi arogă drepturi pe care nu le are conform termenilor pe baza cărora s-a construit relaţia voastră. Astfel, relaţia voastră tinde să se transforme într-una toxică, ce vă împiedică pe amândoi să vă dezvoltaţi armonios. În plus, pare că există şi o componentă financiară la mijloc: poate că unul dintre voi câştigă mai bine şi crede astfel că are ultimul cuvânt în tot ceea ce se discută în cadrul parteneriatului. Lucrurile nu stau aşa.

Fecioară

Şi în cazul tău se întrevăd probleme de ordin relaţional. Ele s-ar putea să vizeze însă cuplul format cu partenerul de viaţă, unde se nasc unele îndoieli cu privire la sentimentele pe care le mai nutriţi încă unul pentru celălalt. Îţi pui poate unele întrebări cu privire la nivelul de încredere pe care îl poţi acorda celui drag. Sau poate că simţi că s-a schimbat ceva în atitudinea persoanei iubite faţă de tine. În cazul altor nativi(e), ar putea fi vorba de divergenţe pe seama modului în care înţelegeţi să vă creşteţi copiii. Încercaţi să ajungeţi la un teren comun.

Balanţă

Deşi este abia marţi, s-ar părea că oboseala îşi spune deja cuvântul în ceea ce te priveşte. Sau poate că doar te confrunţi cu sarcini de serviciu care îţi displac mult şi nu reuşeşti să te concentrezi aşa cum ar trebui. Cert este că nu pari să performezi la standardele obişnuite, iar odată ajuns(ă) acasă, ţi-e greu să faci faţă îndatoririlor vieţii de familie. Ai impresia că toată lumea trage de tine şi că nu ai timp să-ţi tragi sufletul ori să-ţi pui ordine în gânduri. Este evident că traversezi o perioadă dificilă şi ai nevoie de timp pentru tine.

Scorpion

Această zi este una dintre acele zile în care nu prea ştii de unde să apuci lucrurile. Ţi se solicită implicarea pe plan familial, unde trebuie să duci la bun sfârşit unele sarcini pe care le-ai tot amânat. Partenerul se poate simţi neglijat şi prietenii la fel. Agenda ta zilnică este într-atât de aglomerată încă nu ai timp nici pentru viaţa socială, nici pentru cea sentimentală. Încearcă să vezi dacă s-a ajuns aici din pricina unui management defectuos al timpului. Dacă sesizezi unde anume ai greşit, poţi evita cu succes astfel de situaţii complicate pe viitor. Ţine doar de tine.

Săgetător

Ceva din mersul lucrurilor de azi de la serviciu face să ţi se ridice unele întrebări cu privire la evoluţia ta în actualul domeniu de activitate sau în compania în care activezi acum. Te gândeşti poate că nu îţi (mai) place ceea ce faci sau că te-ai ocupat suficient de lucruri care nu te animă deloc doar pentru a ajunge cândva la statutul dorit. Iar acest moment întârzie să apară, cu toate că depui eforturi consistente pentru a te dezvolta. Orice ai face, nu lua decizii importante sub ghidajul impulsului. Caută mai bine să afli ce îţi doreşti cu adevărat.

Capricorn

Nu stai locului o clipă astăzi: alergi dintr-o parte într-alta a oraşului, eşti cu mâna tot timpul pe telefon, abia faci faţă e-mail-urilor şi şedinţelor, iar treburile par să se tot adune în loc să scadă. Plus că nu rezolvi mare lucru din ce ţi-ai propus, ceea ce te frustrează destul de tare, mai ales atunci când vezi că, la finalul zilei, nu îţi permiţi să cumperi altceva decât ceea ce este ferm scris pe lista de cumpărături. Poate că dacă ţi-ai ierarhiza activităţile mai bine, ai reuşi să îţi faci timp pentru un al doilea job sau ceva extraprofesional.

Vărsător

Nici tu nu stai pe roze la nivel financiar. Ba mai mult decât atât, anumiţi membri ai familiei tind să te critice în legătură cu modul în care îţi gestionezi finanţele. S-ar putea ca, pe de-o parte, să aibă dreptate: nu ai ţinut un bilanţ prea clar al veniturilor şi cheltuielilor în ultima vreme. Pe de altă parte însă, nici câştigurile nu au fost prea mari în perioada aceasta. Adevărul este deci undeva la mijloc, iar răspunsul trebuie să îl găseşti tu. Încearcă să îţi ajustezi puţin obiceiurile de consum şi fii mai atent(ă) în ce anume investeşti zilele acestea.

Peşti

În cazul tău, se pot naşte tensiuni în raport cu partenerul de viaţă şi/ sau de afaceri. Pe fondul unei instabilităţi pe acest plan, generate cel mai probabil de lipsa comunicării deschise, s-au infiltrat unele îndoieli şi nelămuriri care au căpătat valoarea de adevăr personal. În loc să cereţi explicaţii, aţi umplut voi spaţiile-lipsă cu informaţii din surse puţin credibile şi cu scenarii care mai de care mai îndepărtate de realitate. Dacă ţineţi la relaţia voastre, trebuie să puneţi cărţile pe masă şi să discutaţi deschis despre ceea ce vă macină. Altfel, o veţi apucaţi pe o curbă descendentă iminentă.

