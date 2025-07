De la episcop la monah penitent. Fostul episcop al Hușilor a fost caterisit din Biserica Ortodoxă Română

El nu mai are drepturi sacerdotale și nu mai are dreptul de a purta haine clericale. Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, fostul episcop al Hușilor are de plătit o sumă uriașă către victime