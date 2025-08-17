Războiul din Ucraina, ziua 1.271. Forțele ucrainene avansează în Sumî pe fondul discuțiilor privind un acord de pace

Ucraina raportează peste un milion de pierderi de trupe rusești de la începutul invaziei

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că Rusia a pierdut 1.069.950 de soldați de la începutul invaziei sale. Această cifră include 900 de pierderi doar în ultima zi, scrie The Kyiv Independent.

Raportul Ucrainei detaliază pierderi semnificative de echipamente rusești, inclusiv 11.116 tancuri, 23.143 vehicule blindate de luptă, 58.821 vehicule și rezervoare de combustibil, 31.589 sisteme de artilerie, 1.468 sisteme de lansatoare multiple de rachete și 1.208 sisteme de apărare antiaeriană.

De asemenea, forțele rusești au pierdut 422 avioane, 340 elicoptere, 51.528 drone, 28 nave și bărci și un submarin.

Un om a fost rănit în urma atacurilor ucrainene cu drone asupra regiunii Voronej

Un angajat al căilor ferate din regiunea rusă Voronej a fost rănit în urma unui atac cu dronă lansat de Ucraina. Atacul a a provocat avarii la o linie electrică și a dus la întârzieri ale trenurilor, anunță Reuters.

Forțele ucrainene avansează în Sumî pe fondul discuțiilor privind un acord de pace

Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în regiunea Sumî, a anunțat Statul Major, la doar o zi după ce Putin și Trump au discutat un posibil acord care ar ceda Rusiei teritoriile ucrainene neocupate.