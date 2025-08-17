Marco Rubio: Statele Unite ar putea să nu găsească o soluție pentru oprirea războiului din Ucraina

UPDATE

Ca răspuns la întrebarea dacă Statele Unite au acceptat tot ceea ce Vladimir Putin a pus pe masă în timpul summitului de vineri din Alaska dintre acesta și Donald Trump, secretarul de stat Marco Rubio a declarat duminică pentru emisiunea Face the Nation de la CBS următoarele:

„Statele Unite nu sunt în măsură să accepte sau să respingă nimic, deoarece, în ultimă instanță, decizia aparține ucrainienilor. Ei sunt cei cu care Rusia trebuie să facă pace.. Trebuie să facem suficiente progrese pentru a-i putea așeza pe președintele Zelenski și pe președintele Putin la aceeași masă, așa cum a cerut președintele Zelenski, și să ajungem la un acord final care să pună capăt acestui război.

Au fost discutate câteva concepte și idei despre care știm că ucrainenii le-ar putea susține cu tărie în cadrul acelei întâlniri… Nu vom negocia acest lucru în mass-media. Înțeleg că toată lumea vrea să știe ce s-a întâmplat. Dar, în cele din urmă, au fost discutate în cadrul acestei întâlniri aspecte care pot duce la progrese semnificative, care pot duce la progrese.”

Știrea inițială

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, prezent la summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin desfășurat în Alaska vineri, a acordat un interviu pentru emisiunea Face the Nation de la CBS, scrie The Guardian.

El a declarat că Washingtonul va continua să caute o cale prin care să încurajeze încheierea conflictului din Ucraina, însă a recunoscut că acest obiectiv ar putea fi imposibil de atins.

Marco Rubio a mai declarat în cadrul emisiunii că viața de zi cu zi din Statele Unite nu ar suferi schimbări majore chiar dacă războiul nu s-ar încheia curând.

„Dacă pacea nu va fi posibilă aici și războiul va continua, oamenii vor continua să moară cu miile… s-ar putea, din păcate, să ajungem în această situație, dar nu vrem să ajungem acolo”, a afirmat Rubio.

El a mai spus că întâlnirea din Alaska a inclus discuții care pot deschide calea unor pași importanți înainte.

„În cadrul acestei întâlniri s-au discutat aspecte care ar putea duce la progrese, la descoperiri importante”, a explicat secretarul de stat.