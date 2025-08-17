Lider european alături de Zelenski la discuțiile cu Trump, în contextul solicitărilor Rusiei pentru Donbas

Un lider european, despre care presa relatează că ar fi președintele Finlandei, Alexander Stubb, este așteptat să îl însoțească pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea cheie cu Donald Trump la Casa Albă, luni, anunță The Independent.

Rolul lui Stubb va fi să ajute la gestionarea tensiunilor dintre Trump și Zelenski și să asigure reprezentarea intereselor strategice ale Europei.

Cererea de concesii a lui Putin privind Donbasul

Întâlnirea are loc pe fondul relatărilor conform cărora Vladimir Putin ar fi cerut ca încetarea ostilităților să fie condiționată de cedarea provinciilor Donețk și Luhansk, care alcătuiesc Donbasul.

Putin i-ar fi transmis lui Trump că este dispus să oprească luptele pe restul frontului dacă Kievul acceptă, o propunere la care Trump s-ar fi arătat receptiv, potrivit unor surse apropiate summitului din Alaska.

Reacția aliaților occidentali

În ciuda celor aproape trei ore de discuții, între Trump și Putin nu s-a ajuns la niciun acord de pace.

Între timp, premierul britanic Keir Starmer va avea duminică discuții cu aliații occidentali în cadrul unei „Coaliții de voință”, subliniind eforturile Europei de a rămâne unită în fața cererilor Rusiei.