Ursula von der Leyen: Frontierele nu pot fi modificate cu forța

Ursula von der Leyen: Frontierele nu pot fi modificate cu forța

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm cu privire la sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina, subliniind că UE sprijină Ucraina atât timp cât va fi nevoie pentru obținerea unei păci „juste și durabile”.
Andrei Rachieru
17 aug. 2025, 16:32, Știri externe

Oficialul european a reiterat faptul că Ucraina este un stat suveran care trebuie să-și apere integritatea teritorială, fără niciun fel de limitări asupra capacității sale militare.

Ursula von der Leyen: Ucraina trebuie să devină un „arici de oțel”

Von der Leyen a folosit o expresie sugestivă, afirmând că UE sprijină Ucraina pentru a deveni un „arici de oțel”, imposibil de înghițit de către potențialii invadatori. Ea a explicat că Uniunea Europeană lucrează intens la consolidarea capacității de apărare a Europei, dar și la dezvoltarea bazei industriale de apărare a Ucrainei, cu accent pe producția de drone.

UE sprijină Ucraina pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană

Președinta Comisiei Europene a evidențiat faptul că UE sprijină Ucraina și în procesul său de aderare la Uniunea Europeană, considerând că acest parcurs reprezintă o garanție suplimentară de securitate. Von der Leyen a salutat și deschiderea exprimată de Donald Trump de a sprijini Ucraina cu garanții de securitate similare celor NATO.

Von der Leyen a confirmat că, atât timp cât războiul continuă, UE sprijină Ucraina prin sancțiuni economice și presiuni diplomatice asupra Rusiei. În prezent, blocul comunitar pregătește cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni economice împotriva Moscovei, ca răspuns la agresiunea militară în desfășurare.