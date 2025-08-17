Ursula von der Leyen: Frontierele nu pot fi modificate cu forța

Oficialul european a reiterat faptul că Ucraina este un stat suveran care trebuie să-și apere integritatea teritorială, fără niciun fel de limitări asupra capacității sale militare.

Ursula von der Leyen: Ucraina trebuie să devină un „arici de oțel”

Von der Leyen a folosit o expresie sugestivă, afirmând că UE sprijină Ucraina pentru a deveni un „arici de oțel”, imposibil de înghițit de către potențialii invadatori. Ea a explicat că Uniunea Europeană lucrează intens la consolidarea capacității de apărare a Europei, dar și la dezvoltarea bazei industriale de apărare a Ucrainei, cu accent pe producția de drone.

UE sprijină Ucraina pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană

Președinta Comisiei Europene a evidențiat faptul că UE sprijină Ucraina și în procesul său de aderare la Uniunea Europeană, considerând că acest parcurs reprezintă o garanție suplimentară de securitate. Von der Leyen a salutat și deschiderea exprimată de Donald Trump de a sprijini Ucraina cu garanții de securitate similare celor NATO.

Von der Leyen a confirmat că, atât timp cât războiul continuă, UE sprijină Ucraina prin sancțiuni economice și presiuni diplomatice asupra Rusiei. În prezent, blocul comunitar pregătește cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni economice împotriva Moscovei, ca răspuns la agresiunea militară în desfășurare.