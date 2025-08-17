Prima pagină » Politic » Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”

Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”

Președintele Nicușor Dan va participa, duminică, în format videoconferință, la reuniunea internațională „Coaliția de Voință”, anunță Administrația Prezidențială.
Sursa foto: X/@NicusorDanRO
Radu Mocanu
17 aug. 2025, 10:54, Politic

În contextul evoluțiilor internaționale, președintele Nicușor Dan urmează să participe în după-amiaza zilei de duminică la reuniunea „Coaliției de Voință”.

Liderii „Coaliției de Voință” se vor întâlni prin videoconferință duminică după-amiază, înaintea vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Washington, luni, a anunțat sâmbătă președinția franceză.

Întâlnirea va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, a precizat biroul.

Vineri, președintele SUA, Donald Trump s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, însă întâlnirea bilaterală nu a produs rezultate în privința Războiului din Ucraina.