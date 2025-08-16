Reacții după întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Schumer și alți democrați critică întâlnirea Trump-Putin: „Doar teatru, nu diplomație” / Presa ucraineană: „Dezgustător. Rușinos. Inutil”

Ambasadorul Ucrainei în Australia: „Putin vrea să reînvie Uniunea Sovietică prin distrugerea democrației de lângă el”

Vladimir Putin rămâne hotărât să „reînvie Uniunea Sovietică” prin „distrugerea democrației de alături”, a declarat ambasadorul Ucrainei în Australia, Vasyl Myroshnychenko.

Vorbind pentru radiodifuzorul național australian, în contextul întâlnirii Trump-Putin, Myroshnychenko a respins retorica lui Putin despre necesitatea de a rezolva „cauzele rădăcină” ale conflictului.

El a spus că, din perspectiva lui Putin, cauza principală a conflictului este o Ucraină suverană, independentă și democratică.

„Când Putin vorbește despre ‘cauza războiului’, se referă la o Ucraină independentă pe harta Europei. Aceasta este singura cauză a războiului pentru Rusia”, a afirmat el.

„Putin își urmărește doar misiunea de a reînvia Uniunea Sovietică, de a reînvia imperiul rus, iar acest lucru nu se poate realiza fără Ucraina. Doar peste noapte, chiar în timp ce vorbim, rușii au atacat multe orașe ucrainene și au trimis numeroase drone. Așadar, nu vedem nicio dovadă că și-ar încheia războiul.”

Reacții din Europa după întâlnirea Trump-Putin

Ministrul Apărării din Cehia, Jana Černochová, a declarat că summitul a arătat că președintele rus nu caută pacea și vrea să slăbească unitatea Occidentului.

„Discuțiile Trump-Putin din Alaska nu au adus progrese semnificative pentru încheierea războiului din Ucraina, dar au confirmat că Putin nu caută pacea, ci oportunități de a slăbi unitatea Occidentului și de a-și răspândi propaganda”, a scris ea pe X, adăugând că Occidentul trebuie să continue să sprijine Ucraina.

Schumer și alți democrați critică întâlnirea Trump-Putin: „Doar teatru, nu diplomație”

Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, l-a acuzat pe Trump că a întins covorul roșu „pentru un ticălos autoritar”, într-o întâlnire care a fost „doar teatru”, nu diplomație, scrie The Guardian.

„În loc să stea alături de Ucraina și de aliații noștri, Trump a stat umăr la umăr cu un autocrat care a terorizat poporul ucrainean și întreaga lume de ani de zile”, a declarat Schumer pe X.

„În timp ce așteptăm detalii esențiale despre ce s-a discutat – la prima vedere, se pare că Trump i-a oferit lui Putin legitimitate, o scenă globală, zero responsabilitate și nu a primit nimic în schimb.”

Schumer a fost susținut de alți democrați în criticile lor la adresa întâlnirii.

Ken Martin, președintele Comitetului Național Democrat, a spus: „Donald Trump s-a apropiat de Vladimir Putin de ani de zile, iar această întâlnire a subliniat adâncimea obsesiei sale bolnave față de dictatorul rus și criminalul de război acuzat.”

El a adăugat: „Trump a fost clar că agenda sa de politică externă permite Rusiei să facă «ce vrea», indiferent cât de dezastruos ar fi pentru SUA și aliații noștri – și, pus la încercare, Trump a făcut de rușine Statele Unite, cedând ca un costum ieftin.”

Între timp, senatorul democrat Mark Kelly i-a spus lui Trump că ar trebui „să semneze întâi acordul”.

Treat a war criminal like royalty, hide the meeting, share nothing. Putin gets a headline and Ukraine gets what? Next time, ink the deal first. — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) August 15, 2025

Norvegia: Prea devreme pentru a evalua progresul întâlnirii Trump-Putin

Ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, spune că este prea devreme pentru a evalua progresul; presiunea asupra Rusiei trebuie să continue, iar suveranitatea Ucrainei să fie respectată, conform The Guardian.

„Trebuie să continuăm să punem presiune pe Rusia și chiar să o intensificăm, pentru a transmite un semnal clar Rusiei că trebuie să plătească prețul (pentru invazia sa în Ucraina)”, a declarat Eide pentru jurnaliști la Oslo.

La începutul acestei luni, Eide afirmase pe X că salută „inițiativa lui Trump de a pune capăt războiului ilegal al Rusiei”. Dar a adăugat: „Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât Ucraina. O pace demnă trebuie să fie durabilă și justă. Nicio decizie privind Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina. Suveranitatea și integritatea teritorială a țării trebuie respectate.”

„Dezgustător. Rușinos. Și, în cele din urmă, inutil”

The Kyiv Independent a publicat un editorial despre întâlnirea Trump-Putin.

Trump nu a obținut ce și-a dorit. Dar Putin? Cu siguranță, da.

Din momentul în care a coborât din avion pe pământ american, dictatorul rus radia.

Nu mai era un paria internațional, ci în sfârșit era acceptat – și respectat – de liderul lumii libere. Predecesorul lui Trump l-a numit pe Putin „ucigaș”; Trump i-a oferit o primire de rege.

Editorialul publicației ucrainene de limbă engleză a comparat „primirea regală” făcută lui Putin cu atitudinea ostilă a lui Trump față de Zelenski în Biroul Oval, în urmă cu doar șase luni.

„Președintele Ucrainei a îndurat o umilire publică. Cel al Rusiei a fost răsfățat. Ambele episoade au fost scandaloase”, se arată în text.

„Trump nu înțelege că Putin nu abordează Ucraina într-un mod tranzacțional – pentru el este ceva mesianic. Vrea Ucraina pentru Rusia, punct. Pentru Putin și cercul său apropiat, independența Ucrainei este un accident, iar ei doar îl corectează.”

„Trump nu a pierdut, dar Putin a câștigat clar”

John Bolton, fostul ambasador al SUA la ONU și consilier pentru securitate națională a declarat pentru CNN: „Trump nu a pierdut, dar Putin a câștigat clar”.

„Trump nu a obținut nimic în afară de promisiunea altor întâlniri. Putin, cred eu, a făcut pași importanți în refacerea relației, care a fost mereu obiectivul lui principal. A scăpat de sancțiuni, nu se confruntă cu un armistițiu, următoarea întâlnire nu este stabilită, iar [președintele ucrainean] Zelenski nu a fost informat despre nimic înainte de această conferință de presă. Lucrurile sunt departe de a se fi terminat, dar aș spune că Putin a obținut aproape tot ce și-a dorit, iar Trump foarte puțin.”

„Și aș mai spune ceva. Trump părea foarte obosit acolo sus”, a adăugat Bolton. „Nu dezamăgit, obosit. Și va trebui să reflectăm la ce înseamnă asta.”