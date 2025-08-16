Trump a subliniat că viitorul negocierilor depinde acum de președintele Ucrainei și de aliații europeni, fără a oferi detalii suplimentare privind un eventual acord. Reacțiile internaționale au fost divergente: liderii europeni au criticat retorica belicoasă a lui Putin, în timp ce presa rusă a prezentat întâlnirea drept o victorie strategică a Moscovei.

Mass-media rusă laudă summitul Trump-Putin din Alaska

Publicații pro-Kremlin, precum Gazeta și agențiile de presă Interfax și Tass, au descris summitul drept un pas important spre pace, accentuând fermitatea și disponibilitatea pentru dialog a lui Putin. Potrivit presei ruse, Ucraina ar fi fost nemulțumită de rezultate, refuzând eliberarea prizonierilor de război menționați în discuții. Trump ar fi primit o listă cu peste o mie de prizonieri pe care partea ucraineană nu dorește să îi accepte înapoi.

Controverse și critici

Presa de opoziție rusă, inclusiv Novaya Gazeta și Meduza, a criticat întâlnirea, catalogând-o drept „dialog de dragul dialogului” sau „negocieri pe sens invers”. Jurnaliștii au subliniat propagandă intensă prin intermediul mass-mediei de stat și lipsa de progres concret în soluționarea crizei ucrainene.

Perspective și implicații

Întâlnirea Trump-Putin din Alaska subliniază tensiunile internaționale privind Ucraina, evaluările divergente între Statele Unite, Rusia și Uniunea Europeană și rolul mediatic în modelarea percepției publice. Deși oficialii ruși prezintă summitul ca un succes strategic, critici și analiști internaționali consideră că rezultatele sunt limitate, iar viitorul negocierilor depinde de deciziile Kievului și ale aliaților europeni.