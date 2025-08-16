Ministrul Oana Țoiu salută invitația lui Trump către Zelenski pentru o întâlnire la Washington

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a reacționat pe X la evoluția discuțiilor privind oprirea Războiului din Ucraina. Țoiu a salutat invitația invitația președintelui Donald Trump către Zelenski pentru o întâlnire la Washington.

Șefa diplomației de la București a subliniat că noile evoluții în dialogul internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive, iar implicarea Statelor Unite, alături de perspectivele și acțiunile europene, poate fi decisivă nu doar pentru obținerea păcii, ci și pentru menținerea acesteia pe termen lung.

„Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitate durabilă să fie baza prosperității în regiune”, se arată în mesajul publicat de Țoiu.

De asemenea, Oana Țoiu a reiterat că România va rămâne un actor activ în acest efort comun, subliniind importanța stabilității și securității regiunii Mării Negre.