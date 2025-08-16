Rusia a reacționat favorabil la summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Kremlinul a afirmat că liderul rus nu a făcut concesii și că nu s-a confruntat cu sancțiuni suplimentare, deși Trump a respins cererea de încetare a focului.

„Întâlnirea a demonstrat că negocierile sunt posibile fără condiții prealabile și simultan cu continuarea «operațiunii militare speciale»”, a transmis fostul președinte Dmitri Medvedev pe Telegram, folosind expresia prin care Moscova descrie invazia din Ucraina.

În prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Medvedev a punctat faptul că Putin a reușit „să prezinte personal și în detaliu” condițiile dure ale Rusiei pentru finalizarea războiului. În timpul vizitei din Alaska, Putin a repetat teza sa potrivit căreia „cauzele profunde” ale conflictului trebuie analizate.

O astfel de abordare ar putea afecta grav independența Ucrainei.

Medvedev a făcut trimitere și la declarațiile lui Trump, care a indicat că presiunea se mută acum asupra Kievului. Președintele Donald Trump a transmis că Volodimir Zelenski „trebuie să ajungă la un acord”, relatează The Guardian.

„Ambele părți au atribuit direct responsabilitatea pentru obținerea de rezultate viitoare în negocierile privind încetarea acțiunilor militare Kievului și Europei”, a declarat Medvedev.

Presa controlată de stat și elita politică de la Kremlin au reacționat cu entuziasm după ce Trump a oferit o primire fastuoasă lui Putin, deși acesta este urmărit de Curtea Penală Internațională pentru crime de război.

„Mass-media occidentală este pe punctul de a-și pierde complet controlul”, a scris Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în momentul aterizării lui Putin în Alaska.

„Timp de trei ani au spus tuturor că Rusia este izolată, iar astăzi au văzut un frumos covor roșu întins pentru președintele rus în SUA”, a adăugat ea.

Trump: „Cred că un acord rapid este mai bun decât un armistițiu”

Donald Trump le-a transmis lui Zelenski și liderilor NATO că Vladimir Putin nu dorește un armistițiu, ci un acord amplu pentru a pune capăt războiului, potrivit unei postări pe X a jurnalistului Barak Ravid de la Axios.

Acesta a precizat că Trump a declarat: „Cred că un acord de pace rapid este mai bun decât un armistițiu”.