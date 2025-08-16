Trump numește summitul cu Putin „10 din 10” și pune presiune pe Zelenski pentru un acord de pace

Președintele american Donald Trump a evaluat summitul său de mare profil cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska drept „10 din 10”, descriind discuțiile ca fiind „foarte calde” și „extrem de productive”.

Deși nu s-a ajuns la un acord, Trump a spus că s-au făcut progrese semnificative pentru a pune capăt războiului din Ucraina și a subliniat că o rezoluție finală depinde de consimțământul Kievului.

O întâlnire constructivă

Trump i-a declarat lui Sean Hannity, gazda Fox News, că el și Putin au convenit asupra „multor, multor puncte”, deși unele chestiuni cheie rămân nerezolvate.

El a adăugat că Putin „vrea să o ducă la bun sfârșit”, semnalând disponibilitatea ambilor lideri de a avansa spre o încetare a focului.

Putin a confirmat la rândul său, lăudând „atmosfera constructivă de respect reciproc” din timpul summitului.

Următorii pași spre pace

Discuțiile din Alaska deschid calea negocierilor directe între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump oferindu-se să participe.

El l-a îndemnat pe Zelenski „să facă un acord”, subliniind că și națiunile europene trebuie să contribuie la soluționarea crizei.

Trump a evidențiat costul uman devastator al războiului, amintind de mii de prizonieri și familii afectate, cerând acțiuni urgente pentru a „salva multe vieți”.

Context politic și critici

Trump a profitat de ocazie pentru a critica administrația Biden, afirmând că acest conflict „nu s-ar fi întâmplat niciodată” sub conducerea sa.

Potrivit relatărilor, Putin a susținut această perspectivă în discuțiile private.

Președintele american a prezentat summitul drept un moment crucial, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru consolidarea influenței SUA la nivel global, subliniindu-și disponibilitatea de a facilita următoarea etapă a negocierilor.

În ciuda optimismului, Trump a avertizat că „nu există un acord până când nu există un acord”, recunoscând fragilitatea procesului. Totuși, summitul din Alaska marchează un pas important în eforturile de a pune capăt războiului.