Trump numește summitul cu Putin „10 din 10” și pune presiune pe Zelenski pentru un acord de pace

Președintele american Donald Trump a evaluat summitul său de mare profil cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska drept „10 din 10”, descriind discuțiile ca fiind „foarte calde” și „extrem de productive”.
Deși nu s-a ajuns la un acord, Trump a spus că s-au făcut progrese semnificative pentru a pune capăt războiului din Ucraina și a subliniat că o rezoluție finală depinde de consimțământul Kievului.
Trump i-a declarat lui Sean Hannity, gazda Fox News, că el și Putin au convenit asupra „multor, multor puncte”, deși unele chestiuni cheie rămân nerezolvate.
El a adăugat că Putin „vrea să o ducă la bun sfârșit”, semnalând disponibilitatea ambilor lideri de a avansa spre o încetare a focului.
Putin a confirmat la rândul său, lăudând „atmosfera constructivă de respect reciproc” din timpul summitului.
Discuțiile din Alaska deschid calea negocierilor directe între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump oferindu-se să participe.
El l-a îndemnat pe Zelenski „să facă un acord”, subliniind că și națiunile europene trebuie să contribuie la soluționarea crizei.
Trump a evidențiat costul uman devastator al războiului, amintind de mii de prizonieri și familii afectate, cerând acțiuni urgente pentru a „salva multe vieți”.
Trump a profitat de ocazie pentru a critica administrația Biden, afirmând că acest conflict „nu s-ar fi întâmplat niciodată” sub conducerea sa.
Potrivit relatărilor, Putin a susținut această perspectivă în discuțiile private.
Președintele american a prezentat summitul drept un moment crucial, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru consolidarea influenței SUA la nivel global, subliniindu-și disponibilitatea de a facilita următoarea etapă a negocierilor.
În ciuda optimismului, Trump a avertizat că „nu există un acord până când nu există un acord”, recunoscând fragilitatea procesului. Totuși, summitul din Alaska marchează un pas important în eforturile de a pune capăt războiului.