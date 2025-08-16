Prima pagină » Știri externe » Surse: Zelenski se va întâlni cu Trump la Washington luni

Zelenski se va întâlni cu Trump la Washington luni pentru discuții, cu Europa implicată în toate etapele negocierilor.
Întâlnirea dintre Zelenski și Trump privind mineralele rare, în februarie 2025. Foto: Hepta
Bianca Popa
16 aug. 2025, 10:43, Politic

Zelenski confirmă întâlnirea cu Trump la Washington după summitul cu Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că plănuiește să se întâlnească cu Trump la Washington luni, după summitul acestuia cu Putin.

„Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a lucra cu efort maxim pentru a obține pacea”, a declarat Zelenski sâmbătă pe X.

„Sprijinim propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele-cheie pot fi discutate la nivelul liderilor, iar formatul trilateral este potrivit pentru aceasta”, a adăugat el.

Știrea inițială

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, plănuiește să se întâlnească cu Donald Trump la Washington începând de luni, a declarat sâmbătă jurnalistul Axios, Barak Ravid, pe X, conform The Guardian.

Zelenski a spus că apelul său cu Trump a durat mai mult de o oră și jumătate și că Ucraina susține întâlnirile trilaterale. 

El a adăugat că Europa ar trebui să facă parte din aceste discuții în toate etapele.