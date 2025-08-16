Surse: Zelenski se va întâlni cu Trump la Washington luni

Zelenski confirmă întâlnirea cu Trump la Washington după summitul cu Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că plănuiește să se întâlnească cu Trump la Washington luni, după summitul acestuia cu Putin.

„Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a lucra cu efort maxim pentru a obține pacea”, a declarat Zelenski sâmbătă pe X.

„Sprijinim propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele-cheie pot fi discutate la nivelul liderilor, iar formatul trilateral este potrivit pentru aceasta”, a adăugat el.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump. Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Știrea inițială

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, plănuiește să se întâlnească cu Donald Trump la Washington începând de luni, a declarat sâmbătă jurnalistul Axios, Barak Ravid, pe X, conform The Guardian.

Zelenski a spus că apelul său cu Trump a durat mai mult de o oră și jumătate și că Ucraina susține întâlnirile trilaterale.

El a adăugat că Europa ar trebui să facă parte din aceste discuții în toate etapele.