Keir Starmer: Pacea din Ucraina „mai aproape ca niciodată” după summitul Trump, dar avertizează Rusia

Keir Starmer a declarat că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul lui Donald Trump cu Vladimir Putin din Alaska, dar a transmis un avertisment dictatorului nemilos al Rusiei, potrivit The Mirror.

Într-o declarație după discuții, dar și după un apel comun cu lideri mondiali și Volodimir Zelenski, prim-ministrul britanic a spus că Ucraina se poate baza pe „sprijinul neclintit al Marii Britanii… atât timp cât va fi necesar.”

Starmer a lăudat eforturile lui Trump, afirmând că acestea „ne-au adus mai aproape ca niciodată de încheierea războiului ilegal al Rusiei în Ucraina. Conducerea sa în încercarea de a opri vărsarea de sânge merită apreciată.”

Dar a adăugat: „Deși s-au înregistrat progrese, următorul pas trebuie să fie discuții suplimentare care să-l includă și pe președintele Zelenski. Drumul spre pace în Ucraina nu poate fi decis fără el.

„În această dimineață, am vorbit cu președintele Zelenski, președintele Trump și alți parteneri europeni, și suntem cu toții pregătiți să sprijinim această următoare etapă.”