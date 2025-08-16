Liderii europeni au purtat discuții cu Trump după summitul din Alaska. Ce reacții au avut oficialii

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut o convorbire telefonică sâmbătă dimineață cu Donald Trump și mai mulți parteneri europeni, imediat după întâlnirea dintre Trump și Vladimir Putin în Alaska, conform unui comunicat transmis de Palatul Élysée.

Discuția a durat aproximativ o oră și a inclus alți șapte lideri din Europa, mai exact Volodimir Zelenski, Friedrich Merz, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Alexander Stubb și Karol Nawrocki.

La apel a participat și secretarul general al NATO, Mark Rutte, se precizează în același document, conform relatărilor The Guardian.

Guvernul condus de Keir Starmer nu a transmis încă o poziție oficială, însă alți lideri politici din Europa au venit cu reacții imediate în urma summitului.

„Fiecare pas înainte către pace, precum acesta, este o veste bună. Așa cum a spus Papa Leon, fie ca diplomația să vorbească din nou în locul armelor, fără ca nimeni să o împiedice”, a afirmat vicepremierul Italiei, Matteo Salvini.

„Președintele Putin al Rusiei a reiterat argumente cunoscute, precum accentuarea așa-numitelor «cauze profunde» ale războiului, care este un cod pentru justificarea rusă a invaziei ilegale a Ucrainei”, a declarat și șeful diplomației norvegiene, Espen Barth Eide.

Oficialul a vorbit, de asemenea, și despre cât de important este să se mențină o presiune asupra Rusiei și să fie ascultate cerințele Ucrainei, în tot acest context.

Ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, a spus că este „bucuros că președintele Trump încearcă să oprească războiul”, dar a atras atenția că, în conferința de presă de după summit, Putin a făcut „propagandă fără sens despre «rădăcinile conflictului»”.

„Problema este imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber”, a adăugat oficialul ceh.

„Dacă Putin ar fi fost serios în ceea ce privește negocierile de pace, nu ar fi atacat Ucraina toată ziua de astăzi.”

Ministrul apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė, l-a acuzat pe liderul de la Kremlin că a făcut „alte amenințări voalate și manipulatoare” la adresa Europei și Ucrainei, în aceeași conferință de presă unde Putin a menționat că speră ca statele „să nu încerce să saboteze negocierile”.

„De ani de zile, am asistat la eliminarea cadrului de cooperare dintre cele două mari puteri nucleare și la schimbul de mesaje între ele.”, a declarat, de asemenea, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, într-o postare pe Facebook.

„Acum s-a terminat. Lumea este astăzi un loc mai sigur decât era ieri.”, a mai scris acesta.