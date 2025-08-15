Summitul Trump-Putin | Conferința de presă s-a încheiat brusc, fără întrebări din partea reporterilor și fără detalii clare despre un acord de pace / Trump: Nu există un acord până nu avem la unul

UPDATE Cele mai importante declarații ale celor doi lideri

Trump și Putin au vorbit unul lângă altul pe scenă timp de aproximativ 10 minute. Ambii au indicat că s-au înregistrat progrese în cadrul discuțiilor private, dar acestea s-au încheiat fără un acord concret.

Iată cele mai importante declarații:

Putin a spus că este „sincer interesat” să pună capăt conflictului, pe care l-a descris ca fiind o „tragédie”.

Putin a descrie întâlnirea ca fiind un „punct de plecare pentru rezolvarea” conflictului.

Dar a spus că trebuie să fie eliminate „cauzele principale” ale conflictului și a avertizat că Ucraina și Europa nu trebuie să „saboteze” discuțiile.

Putin a descris relația sa cu Trump ca fiind „profesională” și a afirmat că este în acord cu idea că războiul nu ar fi început dacă Trump ar fi rămas în funcție după alegerile din 2020.

Trump a spus că există încă puncte de dezacord și că „nu există un acord până nu se ajunge la un acord, adăugând că „nu am ajuns acolo” în ciuda progreselor înregistrate.

Președintele SUA a spus că „s-a ajuns la un acord asupra multor puncte”, dar „câteva” rămân, adăugând că „unul este cel mai important”, fără a specifica care.

Niciunul dintre cei doi lideri nu a menționat încetarea focului în discursurile lor – lucru pe care mulți sperau că Trump îl va obține de la Putin în cadrul discuțiilor

Trump a spus că îl va suna în curând pe Zelenski și pe liderii europeni – și că „în ultimă instanță, decizia le aparține”.

Trump a încheiat spunând că „probabil” se va întâlni din nou în curând cu liderul rus – Putin a răspuns în engleză: „Data viitoare la Moscova”.

UPDATE 02:15 Conferința de presă Trump-Putin s-a încheiat brusc

Conferința de presă Trump-Putin s-a încheiat brusc, fără întrebări din partea reporterilor și fără detalii clare despre un acord de pace

Donald Trump și-a încheiat scurta declarație la conferința de presă comună mulțumindu-i lui Vladimir Putin și spunând că vor discuta din nou în curând.

„Data viitoare la Moscova”, a răspuns Putin în engleză.

După întâlnirea de aproape trei ore, președintele rus a vorbit primul presei, contrar protocolului tradițional, care prevede ca liderul gazdă să vorbească primul.

În ciuda întrebărilor jurnaliștilor înghesuiți într-o sală special amenajată, președintele american s-a limitat să-i strângă mâna omologului său rus pentru a încheia conferința de presă.

Nu au fost dezvăluite detalii cu privire la „acordurile” despre care cei doi lideri au spus că s-a discutat.

E 02:10 Trump: Am avut o întâlnire extrem de productivă

Trump a calificat întâlnirea cu Putin drept „extrem de productivă”, dar a afirmat că sunt necesare mai multe eforturi pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Donald Trump și-a început discursul afirmând că discuțiile cu Putin au fost „extrem de productive”, dar că sunt necesare mai multe eforturi pentru a rezolva conflictul din Ucraina.

„Am căzut de acord asupra multor, multor puncte”, a spus Trump.

„Aș spune că sunt câteva puncte importante, dar nu am ajuns încă acolo ( n.r. – acord), am făcut unele progrese”, a spus Trump.

Trump a precizat că va discuta cu NATO și cu Volodomir Zelenski pentru a „povesti despre întâlnirea de astăzi”.

„Voi începe să dau câteva telefoane și le voi povesti ce s-a întâmplat”, adaugă el.

„Am avut o întâlnire extrem de productivă și s-a ajuns la un acord asupra multor puncte, mai sunt foarte puține de rezolvat. Unele nu sunt atât de importante, unul este probabil cel mai important, dar avem șanse foarte mari să ajungem la un acord”, adăugat el.

UPDATE 02:05 Putin spune că a ajuns la un acord cu Trump

Putin afirmă că a ajuns la un acord cu Trump și speră că liderii de la Kiev „nu vor pune bețe în roate” procesului de încheiere a războiului. El nu a oferit detalii despre conținutul acordului.

De asemenea, el a repetat apelul său frecvent ca problemele de fond ale conflictului să fie abordate. În trecut, Putin a sugerat că printre aceste cauze s-ar număra și guvernul ales al Ucrainei, despre care a susținut în mod fals că este condus de naziști.

Liderul de la Kremlin a menționat că Donald Trump a afirmat că războiul nu ar fi izbucnit dacă el ar fi fost președintele SUA, adăugând că este de acord cu această afirmație.

UPDATE 02:00 Putin: Negocierile „s-au desfășurat într-o atmosferă constructivă de respect reciproc”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că, pentru ca războiul din Ucraina să ia sfârșit, trebuie eliminate cauzele principale ale acestuia.

„Situația din Ucraina are legătură cu amenințările fundamentale la adresa securității noastre”, a afirmat el în cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi la Anchorage, în Alaska.

Deși Rusia este interesată să pună capăt evenimentelor din Ucraina, Putin a declarat: „Suntem convinși că, pentru ca soluția să fie durabilă și pe termen lung, trebuie să eliminăm toate cauzele principale ale conflictului”.

„Să luăm în considerare toate preocupările legitime ale Rusiei și să restabilim un echilibru just al securității în Europa și în întreaga lume. Și sunt de acord cu președintele Trump, așa cum a (spus) astăzi, că, în mod natural, securitatea Ucrainei ar trebui să fie asigurată, de asemenea”, a continuat el.

„Bineînțeles, suntem pregătiți să lucrăm la acest lucru. Aș dori să sper că acordul la care am ajuns împreună ne va ajuta să ne apropiem de acest obiectiv și va pava calea către pace în Ucraina”, a adăugat el.

UPDATE 01:54 A început conferința de presă

Donald Trump și Vladimir Putin au urcat la pupitru pentru o conferință de presă comună, după ce discuțiile lor din Alaska au durat aproape trei ore.

UPDATE 01:20 Negocierile în „format restrâns” s-au încheiat, afirmă Kremlinul

Negocierile cu delegația americană în „format restrâns” s-au încheiat, a afirmat Kremlinul într-o scurtă declarație.

Reporterii au fost chemați în sala pregătită pentru o conferință de presă comună cu Donald Trump și Vladimir Putin.

UPDATE 00:45 Discuția se desfășoară de mai bine de două ore

UPDATE 00:15 Continuă discuțiile dintre Trump și Putin

Discuțiile lui Donald Trump cu Vladimir Putin durează deja de peste o oră și 30 de minute, iar acest lucru ar putea fi semnificativ.

La începutul săptămânii, Trump le-a spus reporterilor că își va da seama în câteva minute dacă Putin este cu adevărat interesat să urmărească pacea.

El a mai spus că „va pleca” dacă lucrurile nu merg bine.

„Dacă e o întâlnire proastă, se va termina foarte repede”, a declarat ieri.

„Dacă e o întâlnire bună, vom ajunge să obținem pacea într-un viitor destul de apropiat”.

Kremlinul a spus că întâlnirea ar putea dura până la șapte ore.

UPDATE 23:00 Cine participă la discuții

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump are loc în format restrâns, cu câte trei participanți de fiecare parte.

Din delegația rusă fac parte președintele Putin, ministrul de externe Serghei Lavrov și consilierul prezidențial Iuri Ușakov.

De partea americană, președintele Trump este însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de trimisul special Steve Witkoff.

Potrivit presei acreditate la Casa Albă, cei doi lideri au fost așezați la masa discuțiilor la ora locală 11:26, iar jurnaliștii au fost invitați să părăsească sala un minut mai târziu.

UPDATE 22:30 Summitul a început. Putin nu răspunde întrebarea unui jurnalist dacă va înceta „uciderea civililor”

Donald Trump și Vladimir Putin au început întâlnirea lor în Alaska.

„În căutarea păcii” – este mesajul scris în interiorul sălii unde au loc discuțiile.

Putin nu a răspuns dacă ar fi de acord cu un armistițiu atunci când jurnaliștii i-au adresat întrebări lui și președintelui american Donald Trump la aterizarea în Alaska.

Întrebat dacă va „înceta uciderea civililor”, Putin a făcut un gest care părea să indice că nu a auzit întrebarea.

UPDATE 22:10 Putin și Trump s-au întâlnit

Cei doi președinți au coborât din aeronave. Donald Trump l-a așteptat pe Vladimir Putin pe covorul roșu, iar în momentul întâlnirii, cei doi au dat mâna și și-au zâmbit călduros.

Trump și Putin au plecat cu mașina oficială a președintelui SUA, supranumită „Bestia”.

UPDATE 22:05 Cine îl va însoți pe Putin în cadrul întâlnirii „trei la trei”

Agenția de știri rusă RIA Novosti l-a citat pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a declarat că ministrul de externe Serghei Lavrov și consilierul pentru afaceri externe al lui Putin, Iuri Ușakov, se vor alătura liderului rus în cadrul întâlnirii „trei la trei” cu Trump, Rubio și Witkoff.

Lavrov și Ușakov au participat la primele discuții față în față dintre Rusia și SUA în februarie anul acesta.

UPDATE 21:55 A aterizat și Vladimir Putin

Vladimir Putin a sosit vineri în Alaska pentru întâlnirea cu președintele american Donald Trump, în cadrul unui summit de mare miză în războiul din Ucraina, cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial.

UPDATE Trump spune că nu va fi „mulțumit” dacă Putin nu va accepta un armistițiu

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că nu va fi „mulțumit” dacă liderul rus, Vladimir Putin, nu va accepta un armistițiu cât mai curând, după summitul lor de la Anchorage, Alaska.

„Vreau să văd un armistițiu, rapid. Nu știu dacă se va întâmpla astăzi, dar nu voi fi mulțumit dacă nu se întâmplă astăzi”, a declarat Trump pentru jurnaliști, la bordul Air Force One, potrivit CNN. El a subliniat că vrea „să se oprească crimele”.

UPDATE Întâlnirea Trump-Putin va avea acum un nou format

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat pentru NBC News, că întâlnirea bilaterală planificată anterior între Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc într-un format de „trei la trei”.

Oficialul a precizat că la discuții vor participa secretarul de stat american Marco Rubio și principalul negociator al lui Trump, Steve Witkoff.

UPDATE 21:24 A aterizat Trump

Air Force One a aterizat la baza militară Elmendorf-Richardson înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, transmite The Guardian.

UPDATE 20:00 Oficial american: Trump ar putea părăsi întâlnirea dacă observă că Putin nu vrea un acord privind războiul

Un oficial american a declarat pentru CNN că „toate opțiunile rămân deschise” în timpul summitului dintre Trump și Putin din Alaska, inclusiv retragerea președintelui american din întâlnire dacă acesta consideră că Putin nu este serios în privința încheierii unui acord.

Într-o declarație pentru Fox News, Trump a punctat că dacă summitul cu președintele rus Vladimir Putin nu va decurge bine, „va pleca”.

„Cred că totul va decurge foarte bine, iar dacă nu va fi așa, mă voi întoarce acasă foarte repede”, a declarat Trump într-un scurt fragment dintr-un interviu pentru Fox News, scrie CNN.

UPDATE Zelenski: „În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă”

În timp ce președintele ucrainean primește rapoarte despre summitul din Alaska, el spune pe Telegram că aude și despre „atacuri rusești deliberate” în Sumî, regiunea Dnipro, Zaporojie, regiunea Herson și regiunea Donețk.

„Războiul continuă”, adaugă el. „Continuă tocmai pentru că nu există doar un ordin, ci și semnale despre pregătirea Moscovei de a pune capăt acestui război. În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și acest lucru spune multe”, a spus Zelenski, potrivit Sky News.

UPDATE Trump spune că SUA, împreună cu Europa, ar putea oferi Ucrainei garanții de securitate

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Washingtonul ar putea oferi Ucrainei anumite garanții de securitate, dar nu „în format NATO”.

„Poate, împreună cu Europa și alte țări”, a spus liderul american, fiind întrebat despre posibilitatea ca Statele Unite să ofere Ucrainei garanții de securitate. „Nu în format NATO, pentru că, știți, sunt anumite lucruri care nu se vor întâmpla”, le-a spus Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One, în drum spre Anchorage, pentru discuții cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

UPDATE 18:40 Kremlin: Summitul Trump-Putin ar putea dura până la șapte ore

Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu vor fi scurte, Kremlinul afirmând acum că acestea ar putea dura cel puțin șase-șapte ore, potrivit mass-media rusă, citată de Sky News.

Agenția de știri de stat RIA relatează că întâlnirea din Alaska se va desfășura și cu participarea consilierilor și că Moscova se așteaptă ca aceasta să aducă rezultate.

UPDATE Trump: Summitul are ca scop „să-i aducă la masa negocierilor”, fără decizii privind teritoriile

Donald Trump a fost întrebat dacă discuția sa cu Vladimir Puțin va aborda chestiuni teritoriale. Președintele Americii a spus că va lăsa „Ucraina să ia acea decizie”, potrivit The Guardian.

„Vor fi discutate, dar trebuie să las Ucraina să ia acea decizie și cred că o vor lua corect. Eu nu sunt aici să negociez în locul Ucrainei. Sunt aici să-i aduc la masa negocierilor. Și cred că avem două părți. Uitați, Vladimir Putin a vrut să ia întreaga Ucraină. Dacă nu eram președinte, acum ar fi luat-o cu totul, dar nu o va face”, a spus Trump.

President @realDonaldTrump gaggles with the press while en route to Anchorage, Alaska 🇺🇸 pic.twitter.com/JnjEKlMj3K — Margo Martin (@MargoMartin47) August 15, 2025

UPDATE 16:33 Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: Contăm pe America

Volodimir Zelenski a postat un mesaj vineri pe rețelele de socializare, afirmând că se așteaptă să primească în cursul zilei un raport din partea serviciilor de informații ucrainene „privind intențiile actuale ale părții ruse și pregătirile acesteia pentru întâlnirea din Alaska”, scrie The Guardian.

„A venit timpul să punem capăt războiului, iar pașii necesari trebuie să fie făcuți de Rusia. Contăm pe America. Suntem pregătiți, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil”, a mai scris Zelenski.

UPDATE 15:55 Trump îl numește pe Putin „un tip inteligent”, înainte de întâlnirea din Alaska

Donald Trump îl descrie pe Vladimir Putin ca „un tip inteligent” și afirmă că se înțeleg bine, înainte de întâlnirea programată în Alaska pentru discuții despre Ucraina, potrivit The Guardian.

„Am observat că aduce mulți oameni de afaceri din Rusia, și asta e bine. Îmi place asta pentru că vor să facă afaceri, dar nu vor face până când nu vom opri războiul”.

UPDATE 14:58 Ultimul mesaj al lui Trump, înainte de a decola spre Alaska. Ce a scris pe Truth Social

Înainte de a pleca spre Alaska, unde va avea loc întâlnirea dintre el şi Vladimir Putin, Donald Trump a postat un mesaj pe reţeaua sa de socializare.

„Mize mari”, a scris preşedintele Americii pe Truth Social.

Întâlnirea are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump insistă asupra unui acord de încetare a focului.

UPDATE 12:45: Ministrul de Externe rus şi ambasadorul Rusiei în SUA au ajuns în Alaska înaintea lui Putin

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, şi ambasadorul Rusiei în Statele Unite ale Americii, Alexander Darchiev, au ajuns în Alaska înaintea summitului planificat, a relatat, vineri, presa de stat rusă, potrivit The Kyiv Independent.

Lavrov, purtând un hanorac cu o inscripţie în limba rusă „URSS”, s-a dus la un hotel din Anchorage, cel mai mare oraş din Alaska şi locul viitoarelor discuţii dintre liderii americani şi ruşi.

UPDATE 11:57 Jurnaliştii din Rusia, veniţi în Alaska pentru summitul Putin–Trump, au fost cazaţi pe un stadion

Organizatorii summitului liderilor Rusiei şi SUA au fost nevoiţi să recurgă la această măsură din cauza interesului fără precedent generat de viitoarea întâlnire. Toate hotelurile din Anchorage, oraş care găzduieşte pentru prima dată un eveniment de un asemenea nivel şi amploare, au fost rezervate instantaneu, iar preţurile de cazare au crescut brusc. Locuitorii oraşului au început chiar să îşi închirieze locuinţele celor care nu au mai găsit locuri la hotel.

Din Rusia, cu un avion special, au sosit în Anchorage aproape cincizeci de jurnalişti: echipe TV ale principalelor canale, reporteri de radio, de presă scrisă şi agenţii de ştiri.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va părăsi Casa Albă pentru summitul său cu președintele rus Vladimir Putin, la Anchorage, Alaska, vineri, la ora 6:45, ora coastei de est a SUA (13:45, ora României), potrivit unui program publicat de Casa Albă.

Întâlnirea propriu-zisă va avea loc la ora 11:00, ora de vară din Alaska (22:00, ora României), adică cu o jumătate de oră mai devreme decât anunțase joi consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov.

Trump va pleca apoi din Anchorage la ora 17:45, ora de vară din Alaska (04:45, ora României, sâmbătă) și va ajunge înapoi la Casa Albă la ora 4:35, ora coastei de est a SUA (11:35, ora României), sâmbătă, potrivit programului.

De asemenea, Moscova a anunțat joi că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României) şi că delegaţia rusă va pleca imediat după reuniune, fără a indica o oră.

Potivit presei ruse, Lavrov ar fi sosit în Alaska înainte de summitul Trump-Putin

Ieri, un avion al guvernului rus a aterizat în Alaska, înaintea întâlnirii programate pentru astăzi între Donald Trump și Vladimir Putin. Aeronava a decolat din Moscova la ora 7:50, ora locală (07:50, ora României) și a ajuns pe Aeroportul Internațional Anchorage. A intrat în spațiul aerian al SUA în jurul orei 5:15, ora locală din Alaska (16:15, ora României).

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înaintea unui summit planificat Trump-Putin, au relatat presa de stat rusă pe 15 august.

Întâlnirea are loc în contextul în care președintele american Donald Trump insistă asupra unui acord de încetare a focului – însă experții avertizează că acest lucru l-ar putea legitima pe Putin pe scena mondială fără a obține concesii.

*Mediafax va transmite prin live text întâlnirea istorică din Alaska.