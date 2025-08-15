Trump spune că nu va fi „mulțumit” dacă Putin nu va accepta un armistițiu

„Vreau să văd un armistițiu, rapid. Nu știu dacă se va întâmpla astăzi, dar nu voi fi mulțumit dacă nu se întâmplă astăzi”, a declarat Trump pentru jurnaliști, la bordul Air Force One, potrivit CNN. El a subliniat că vrea „să se oprească crimele”.

Trump a precizat că nu există „nimic stabilit” înaintea discuțiilor, dar a menționat că urmărește să obțină „anumite lucruri”, inclusiv un armistițiu.

De asemenea, a adăugat că, deși ia în considerare perspectivele europene, nu acționează ca un reprezentant al Europei.