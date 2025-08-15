Prima pagină » Știri externe » Trump spune că nu va fi „mulțumit” dacă Putin nu va accepta un armistițiu

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că nu va fi „mulțumit” dacă liderul rus, Vladimir Putin, nu va accepta un armistițiu cât mai curând, după summitul lor de la Anchorage, Alaska.
Petre Apostol
15 aug. 2025, 21:31, Știri externe

„Vreau să văd un armistițiu, rapid. Nu știu dacă se va întâmpla astăzi, dar nu voi fi mulțumit dacă nu se întâmplă astăzi”, a declarat Trump pentru jurnaliști, la bordul Air Force One, potrivit CNN. El a subliniat că vrea „să se oprească crimele”.

Trump a precizat că nu există „nimic stabilit” înaintea discuțiilor, dar a menționat că urmărește să obțină „anumite lucruri”, inclusiv un armistițiu.

De asemenea, a adăugat că, deși ia în considerare perspectivele europene, nu acționează ca un reprezentant al Europei.