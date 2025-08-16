Liderii europeni au fost invitați la întâlnirea de luni de la Washington dintre Trump și Zelenski

Această întâlnire apare pe fondul tensiunilor crescânde din Ucraina și a negocierilor internaționale privind conflictul din regiune.

Potrivit sursei, întâlnirea are scopul de a discuta progresul negocierilor de pace și modalitățile prin care comunitatea europeană poate sprijini eforturile Ucrainei.

Reuniunea de la Washington este organizată la doar câteva zile după summitul dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat în Alaska. Administrația americană a declarat că întrevederea cu liderul de la Kremlin a adus „progrese importante”, deși nu a fost semnat niciun acord concret pentru încheierea conflictului din Ucraina.

„Nu există un acord până nu există un acord. Dar avem o şansă foarte bună să ajungem acolo”, a spus Trump.

Experții internaționali consideră că implicarea liderilor europeni în întâlnirea de la Casa Albă va întări dialogul transatlantic și va oferi un cadru pentru coordonarea sprijinului politic, economic și militar pentru Ucraina. Oficialii europeni care vor participa nu au fost nominalizați încă, însă se așteaptă ca reprezentanți din țările membre ale Uniunii Europene și NATO să fie prezenți.

De asemenea, acest eveniment ar putea oferi oportunitatea de a discuta sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și de a consolida angajamentele internaționale pentru pace și securitate regională.

Casa Albă a transmis că agenda va include subiecte precum securitatea energetică, reconstrucția Ucrainei și continuarea sprijinului militar și umanitar. Prin această întâlnire, liderii europeni și cei americani își propun să coordoneze eforturile pentru soluționarea pe termen lung a conflictului și pentru stabilitatea regiunii.