VIDEO Întrebat dacă va „înceta să mai ucidă civili”, Putin a zâmbit și a dat impresia că nu aude întrebările

Președintele rus Vladimir Putin nu a răspuns dacă ar fi de acord cu un armistițiu atunci când jurnaliștii i-au adresat întrebări lui și președintelui american Donald Trump la aterizarea în Alaska.
Summitul Trump-Putin a început | Trump l-a aplaudat pe Putin la aterizare / Formatul summitului, schimbat: întâlnire de „trei la trei”
Tânăr băut, prins de poliţişti cu peste 120 km/h pe o stradă din Bacău
Bolojan, fluierat înainte de discursul de Ziua Marinei: Îi asigur pe comandanţii Forţelor noastre navale de sprijinul Guvernului
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Marinei. A fost transmis de un consilier prezidențial
Prinși cu 66 de kilograme de cocaină pe A1: doi sârbi, arestaţi pentru trafic de droguri de mare risc
Pentru scurt timp după ce cei doi lideri au aterizat jurnaliștii au putut face poze celor doi lideri, iar unii au încercat chiar să îi pună mai multe întrebări lui Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin nu a răspuns și a făcut un gest ce ridică semne de întrebare.

Întrebat dacă va „înceta uciderea civililor”, Putin a făcut un gest care părea să indice că nu a auzit întrebarea după a zâmbit.

Apoi cei doi au făcut o poză oficială și s-au urcat împreună în mașina ce i-a dus la locul de desfășurare a întâlnirii.

În ciuda faptului că Putin și-a adus limuzina „Aurus”, observată pe pista de aterizare lângă avioane, președintele rus a urcat în limuzina prezidențială americană, supranumită „Bestia”.

Președintele rus a fost văzut cu un zâmbet larg pe față, în timp ce Trump părea să facă cu mâna mulțimii.